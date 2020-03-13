Признана победителем High Security Printing EMEA-2020

Экономика 13 марта, 2020 | Автор : admin

Новая серия банкнот Армении была признана победителем Международного конкурса High Security Printing EMEA-2020 в номинации “Лучшая новая серия”, сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Церемония награждения составила часть ежегодной конференции High Security Printing EMEA, проведенной компанией Reconnaissance International с 9 по 11 марта 2020 года в Лиссабоне (Португалия). Вручение премий проходило в трех номинациях: “Лучшая новая серия”, “Лучшая новая банкнота” и “Лучшая коллекционная банкнота”.

Было особо отмечено, что серия банкнот номиналом 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 и 50 000 драмов произведена на композитном сырье, сочетающем прочность полимера с печатностью бумаги для получения прочных и надежных банкнот. Армения — первая в мире страна, имеющая полный набор банкнот, напечатанных на Louisenthal Hybrid ADDvance бумаге/полимере. Особой оценки жюри удостоился и дизайн банкнот, отражающий исторические, культурные и религиозные темы.

В номинации “Лучшая новая банкнота” премия была вручена Банку Англии за новую банкноту номиналом в 20 фунтов стерлингов. Банкнота напечатана на полимерном сырье De La Rue Safeguard и представляет известного английского художника JMW Turnerа.

Лауреатом премии в номинации “Лучшая новая коллекционная банкнота” стал Национальный банк Польши за банкноту, посвященную 100-летию основания печатного дела Польши. Купюра отличается необычной номинальной стоимостью — 19 злотых, а также сочетанием традиционного дизайна и современных защитных свойств.