Инструменты ИТ помогут в борьбе с пандемией

Пандемия коронавируса уже изменила правила игры в мире эпохи глобализации. Повсеместно закрываются учебные заведения и многие предприятия, переходя на дистанционные методы обучения и работы. Исключением не стала и наша страна, где несколько дней назад было введено чрезвычайное положение для предотвращения распространения опасного вируса.

В сложившейся ситуации, как отметил в беседе с нами эксперт сферы информационных технологий, директор фонда “АРМИКС” Ваан Овсепян, именно использование информационных технологий поможет минимизировать риски, связанные с коронавирусом. Возможно, это станет основой для дальнейшего взрывного развития в нескольких отраслях. Ведь информационные технологии не существуют сами по себе. Скорее, они призваны облегчить нашу жизнь и процесс принятия решений, бороться с эпидемиями и обеспечить развитие.

Сейчас особо актуальным становится широкое использование систем и программ дистанционного образования и общения. Подобные системы позволяют не только воспользоваться образовательным контентом на электронных площадках, но и проводить телеконференции, онлайн встречи почти с неограниченным количеством людей, плюс -эффективно управлять участниками.

Среди них г-н Овсепян выделил такие платформы, как Moodle, iSpring, WebTutor и т.п. Из программ же онлайн общения как простые — Skype, Telegram, WhatsApp, так и специализированные именно под корпоративные встречи и презентации, например, Zoom. Документы же можно создавать и даже совместно редактировать, используя как корпоративные решения, так и облачные решения гигантов — Google Drive, Microsoft OneDrive, iCloud и другие.

Госучреждения активизируют работу в онлайн режиме

Готова ли Армения к жизни онлайн в нынешних условиях? Да, заверил наш собеседник, пояснив, что у нас имеется очень большой потенциал в этом плане.

“Я бы сказал — уже неплохой задел. Ведь большинство наших компаний в сфере информационных технологий уже осуществляют свою деятельность с использованием технологий дистанционного общения и работы. Система электронного документооборота Mulberry довольно давно используется нашими государственными органами, есть определенный опыт в сфере образования. У нас даже существует отдельный орган — Национальный центр образовательных технологий, одной из целей которого и является внедрение новых технологий в образование. Если же рассматривать инфраструктурную составляющую, то, опять же, начиная от качества интернета в стране, заканчивая возможностью обеспечения высокого уровня внутреннего трафика, у нас на сегодня такой технический потенциал, который на несколько порядков выше потенциального запроса, готовый к тому же обеспечить региональный трафик”, — обрисовал ситуацию эксперт.

Кстати, система электронного документооборота Mulberry приобретает еще большую важность, учитывая тот факт, что она способна уменьшить поток людей, посещающих госучреждения. В этом смысле вице-премьер Тигран Авинян на своей странице в Facebook призвал граждан пользоваться инструментами электронного управления и воздержаться от личного посещения госведомств.

“Сотрудники государственных органов при необходимости имеют возможность выполнять свою работу из дома посредством системы электронного документооборота Mulberry. Внедренные правительством инструменты электронного управления дают возможность связываться с государственными органами и органами местного самоуправления в режиме онлайн без необходимости выходить из дома. Таким образом, вы можете максимально эффективным образом воздерживаться от посещения различных ведомств. Призываю направлять свои заявления, жалобы и запросы в государственные органы и органы местного самоуправления с помощью единой платформы электронных запросов Е-request.am, не выходя из дома. При отправке запроса через Е-request.am укажите адрес своей электронной почты, и соответствующий орган направит ответ по этому адресу”, — разъяснил вице-премьер.

Что касается платежей, то осуществлять их можно через услугу онлайн банкинг e-payments.am или посредством платежных систем. Выйти на связь с налоговыми органами можно с помощью сайта taxservice.am — через систему электронного управления сайтом, полицией — police.am, а с Комитетом кадастра недвижимости — e-cadastre.am. g