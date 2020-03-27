Искусственный интелект в помощь

Многие технологические компании мира работают сегодня над созданием систем по диагностированию и лечению COVID-19 на базе технологий искусственного интеллекта. Так, недавно в Китае было объявлено, что местными разработчиками создана система выявления пациентов с коронавирусом при помощи компьютерной томографии на основе искусственного интеллекта. Использование компьютерных алгоритмов необходимо для того, чтобы отличить новый вирус от других разновидностей пневмонии.

Армянские компании технологической сферы также активно вовлечены в процесс создания подобных систем. Среди них отечественная компания SmartClick, которая, как отметил в беседе с нами ее соучредитель Ваан Маргарян, разработала специальную программу, позволяющую на базе искусственного интеллекта диагностировать COVID-19 без медицинского теста. На базе искусственного интеллекта алгоритм анализирует снимки компьютерной томографии или рентгена, а далее выявляет на них повреждения, характерные для Covid-19. Но учитывая то, что информации, связанной с коронавирусом крайне мало в открытом доступе, точность диагностирования системы на сегодня составляет около 80%. В перспективе, уточнил наш собеседник, при наличии большей информации и соответственно увеличении базы данных, этот показатель может вырасти до 95%.

“В любом случае, это не замена стандартного медицинского теста. Просто наша система позволяет автоматически за очень короткое время проанализировать рентгеновские снимки пациента и выявить симптомы вируса, которые отличаются от обычной пневмонии. Для окончательного же диагноза необходим именно тест. Но в ситуации, когда количество больных может вырасти, эта модель позволит снять нагрузку на медучреждения на начальном этапе диагностики, указав, какой процент риска заболеваемости Covid-19 есть на данный момент у пациента”, — пояснил соучредитель компании.

Еще одна хорошая новость из мира технологий. Как сообщил на днях комендант Тигран Авинян в ходе прямого эфира на своей странице в Фейсбук, в Армении будет запущено мобильное приложение, которое поможет понять, могли ли вы заразиться коронавирусом. По его словам, в приложении есть опросник, который необходимо заполнить максимально точно. Благодаря этому можно будет выяснить вероятность заражения вирусом. Пока что приложение доступно только для смартфонов, работающих на операционной системе Андроид. Но через несколько дней будет также версия для iOS.