К борьбе против вируса подключаются технологии

Лучшие решения получат финансовое содействие

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Армении правительством одобрена грантовая программа на сумму 22 млн драмов. Эти средства на конкурсной основе будут распределены межу армянскими технологическими компаниями, которые, как пояснил министр высокотехнологической промышленности Акоб Аршакян, готовы приложить свой талант и потенциал для эффективной реализации работ по предотвращению распространения COVID-19.

“В эти дни многие наши технологические компании выступили с разного рода предложениями как в виде личных писем, так и официальных обращений, пытаясь оказать свое содействие обществу и правительству путем создания различных приложений, программных средств, проведения определенных анализов на основе международных тенденций и пр. Думаю, что благодаря этому конкурсу предложения от технологических компаний вырастут в разы, и мы сумеем наилучшим из них оказать содействие с тем, чтобы как можно быстрее претворить их в реальность”, — отметил министр.

На сегодня уже создана конкурсная комиссия и готов весь конкурсный пакет. Заинтересованные компании могут подать свои заявки в электронном виде, заполнив соответствующую форму на сайте Министерства высокотехнологической промышленности Армении, плюс отправив свои предложения о том, какие решения они предлагают с использованием высоких технологий. Компания, которая по итогам этого конкурса займет первое место, получит 10 млн драмов гранта, за второе место предусмотрено 5 млн драмов, за третье — 3 млн драмов. Финансовое содействие в размере 2 млн драмов получат также и те компании, проекты которых по решению конкурсной комиссии займут четвертое и пятое места.

Сами представители технологической индустрии нашей страны с большим воодушевлением восприняли новость о предстоящем конкурсе. “Отличная работа!”, — так прокомментировал старт новой грантовой программы правительства эксперт в сфере информационных технологий, директор фонда “АРМИКС” Ваан Овсепян. При этом, как отмечают многие компании, важно то, что никаких ограничений для участия в конкурсе перед ними не поставлено. Это значит, что сейчас для них создана прекрасная возможность творить и создавать технологические решения, которые помогут эффективно бороться против распространения нового вируса.

“Конкурс открыт для всех желающих. Мы изначально сделали все возможное, чтобы избежать каких-либо ограничений, позволив тем самым компаниям представить свои лучшие творческие идеи”, — объяснил подходы правительства министр высокотехнологической промышленности.