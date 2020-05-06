Льготное налогообложение подстегнет спрос

Сегодня, в условиях кризиса, принципиально важно проведение земельной реформы в Армении. Подобную точку зрения выразил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в ходе состоявшегося на днях видеомоста на тему продовольственной безопасности в странах Союза.

По словам министра ЕЭК, ранее занимавшего должность замминистра экономики РА, курирующего сельскохозяйственную сферу, кризисное время для Армении говорит о том, что необходимо очень большое внимание уделить земельной реформе и ввести в оборот порядка 200 тыс. га пашни, которая на сегодняшний день не обрабатывается. При этом он указал на то, что в Минэкономики прорабатываются сейчас определенные пакеты по земельной реформе, чтобы в создавшихся условиях инициировать институциональные изменения, которые и позволят ввести в эффективный оборот необрабатываемые земли.

В продолжение темы о сельскохозяйственной сфере нашей страны г-н Камалян указал на тот факт, что по итогам первого квартала текущего года отрасль вышла на положительный тренд с ростом примерно в 4%, выразив надежду, что эта динамика сохранится и до конца 2020 года. Но для этого, по его мнению, правительству следует обратить внимание на два основных вопроса — повышение внутреннего спроса и решение логистических задач, что для Армении является особенно важным с точки зрения выхода не только в ЕАЭС, но и на рынки третьих стран.

Наряду с этим министр ЕЭК обратил внимание на то, что Армения является практически единственной страной в ЕАЭС, где продукты питания облагаются 20% НДС, в то время, как в остальных государствах Союза действуют льготные ставки НДС.

“Поэтому в этом плане, возможно, имеет смысл задуматься также об институциональных и законодательных изменениях по части налогообложения продуктов питания. Естественно, нужно будет просчитать все риски, понять, насколько бюджет не дополучит доходов в результате льготного налогообложения и как долго этот процесс будет длиться. В любом случае, думаю, что это вопрос, требующий обсуждения”, — уточнил г-н Камалян.

При таком раскладе можно будет стимулировать платежеспособный спрос, который в кризисных условиях, как правило, имеет тенденцию к сокращению. То есть проблема не в том, чтобы произвести, а в том, чтобы суметь продать. Тем более, что с учетом специфики местного сельского хозяйства, в частности, отсутствия достаточного количества инфраструктур, складских помещений и холодильных хозяйств могут возникнуть большие проблемы.

Поэтому сегодня, когда падает спрос, доходы населения и растет уровень безработицы, крайне необходимо, по словам представителя ЕЭК, осуществить меры, стимулирующие этот спрос, что и станет драйвером развития производства, в том числе и сельскохозяйственного. При этом министр высоко оценил действия властей Армении в контексте реализации антикризисных программ с целью смягчения социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

“Правительство идет в правильном направлении и своевременно принимает меры поддержки. На сегодня власти делают большую работу, выделяя немалые ресурсы в сложных условиях. Думаю, отдача от пакетов антикризисных мер правительства будет положительной”, — заключил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.