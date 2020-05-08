Кассовые чеки перейдут в виртуальность

На фоне пандемии коронавируса КГД принял решение о внедрении электронных систем ККА

Проблем, связанных с дефицитом контрольно-кассовых аппаратов, в Армении на сегодняшний день нет, уверяют в Комитете госдоходов. При этом отмечают, что слухи о нехватке на рынке кассовых аппаратов ничем не обоснованы, поскольку уже больше года в результате либерализации процесса по инициативе КГД каждый хозяйствующий субъект в стране может импортировать кассовые аппараты, разрабатывать программное обеспечение, продавать и обслуживать эти устройства в соответствии с требованиями правительства Армении.

“ГНКО “Инвестиционный офис кассовых аппаратов” 21 февраля дала соответствующее положительное заключение по трем организациям. Они смогут выйти на наш рынок со своими моделями кассовых аппаратов. Одна из этих организаций уже продала 529 кассовых аппаратов, а другая — 83. О третьей компании информации пока нет”, — пояснил в ходе состоявшейся в минувшую среду пресс-конференции заместитель председателя Комитета государственных доходов Микаел Пашаян, добавив, что все те, кто получил положительное заключение от ГНКО, могут заниматься импортом кассовых аппаратов.

Вопрос в том, что после либерализации системы их импорт на деле оказался довольно сложным процессом, связанным с установленными техническими требованиями. В соответствии с действующим законодательством аппараты нового поколения должны иметь функцию POS-терминала. Но для внедрения этой функции необходимо координировать работы с банковскими учреждениями, на что потребуется длительное время. Поэтому КГД несколько месяцев назад предложил при обеспечении всех остальных требований к аппарату дать добро на его внедрение с условием активизации функции POS-терминала в течение последующих 6 месяцев. Тем самым, хозяйствующим субъектам, вовлеченным в процесс, предоставлялась возможность импортировать кассовые аппараты в оперативном режиме.

Однако Комитет госдоходов пошел еще дальше и планирует внедрить в скором времени новую электронную систему виртуальных контрольно-кассовых аппаратов. По словам г-на Пашаяна, за последние два года в КГД были разработаны и внедрены различные электронные инструменты. В частности, оперативно была внедрена система электронных выплат, что значительно сократило контакты клиентов с сотрудниками налоговой системы и банками. Наряду с этим уже внедрена электронная форма представления заявки о возврате подоходного налога в рамках ипотечного кредитования.

Теперь же на фоне пандемии коронавируса и режима ЧП Комитет госдоходов принял решение о внедрении новой системы, предоставляющей чеки онлайн.

“Благодаря новой системе клиенты смогут получить свои кассовые чеки в электронном виде. Организации, которые поставляют услуги в онлайн-режиме, а также другие отрасли бизнеса, которые принимают заказы продуктов или услуг по телефону, смогут выдавать виртуальный кассовый чек своим клиентам. Система уже разработана в Комитете, и мы лишь ожидаем, чтобы бизнес продвинулся и интегрировался в систему”, — рассказал зампредседателя КГД, пояснив, что в минуту оформления кассового онлайн чека, информация о покупке в онлайн-режиме будет передаваться в КГД.

Подобный виртуальный чек, продолжил он, можно также переслать покупателю на электронную почту или в другие приложения, а можно и распечатать. Все это позволит потребителям комфортно пользоваться услугами, а хозяйствующим субъектам — качественно и оперативно предоставлять услуги. В свою очередь, в КГД, как пообещал г-н Пашаян, будут продолжены работы по автоматизации и цифровизации всех процессов.