Гранты на формирование инновационных идей

Высокотехнологичные компании в состоянии быстро обеспечить возврат вложенных средств

Опрос, проведенный Министерством высокотехнологической промышленности среди 185 компаний сферы высоких технологий, показал, что в связи с пандемией коронавируса у большинства из низ (свыше 54%) были зафиксированы отрицательные результаты в плане финансового оборота. Не лучше обстоят дела и по показателю занятости человеческого ресурса, учитывая то, что порядка 45% опрошенных компаний указали: в вопросе занятости сотрудников у них возникли свободные ресурсы.

Наряду с этим были выявлены и положительные тенденции. Так, по 8% участвующих в опросе компаний зарегистрировано положительное или очень положительное влияние коронавируса, а 33% отметили, что никак не почувствовали влияния пандемии и продолжают стабильную работу. Однако большая часть — порядка 58% компаний указали на крайне негативные последствия сложившейся ситуации на их деятельность.

“На сегодня есть компании в сфере, которые в буквальном смысле расцвели в условиях пандемии и даже принимают новых сотрудников на работу. В основном это те отечественные предприятия, которые обслуживают инфраструктуру. К примеру, у нас есть компании, программами которых работают серверы Google, Amazon и других гигантов мировой ИТ-индустрии.

Понятно, что у них сейчас дела обстоят очень хорошо. Но наряду с этим есть также компании, заказы которых не отменили, но продлили на полгода и больше. Скажем, кто-то выполнял заказ для строительной компании в Дубае, деятельность которой в связи с нынешними экономическими условиями временно приостановлена. И если в ближайшее время она не возобновит свой заказ, то у армянской компании возникнут серьезные проблемы, вплоть до ее закрытия”, — обрисовал ситуацию в беседе с нами директор Союза предприятий передовых технологий Армении (UATE) Карен Варданян. При этом он добавил, что делать какие-либо прогнозы сейчас относительно дальнейшего развития сферы крайне затруднительно, поскольку все будет зависеть от того, как будет восстанавливаться мировая экономика после пандемии.

Каждому — по возможностям и готовности к вложениям

Однако на нынешнем этапе, как показали в том числе и проведенные Министерством высокотехнологической промышленности исследования, в целом создавшаяся экономическая ситуация негативно отразилась на компаниях, осуществляющих деятельность в сфере высоких технологий. В связи с этим правительством была разработана соответствующая антикризисная программа по противодействию экономическим последствиям коронавируса в сфере высоких технологий. Основная идея 17-й по счету антикризисной программы правительства — поддержать компании сферы, особенно в контексте сохранения рабочих мест, и создать возможности для их развития путем выдачи грантовых пакетов. Эти средства, как рассчитывают в правительстве, будут направлены на формирование инновационных идей с их последующей коммерциализацией.

Решение правительство о предоставлении грантов местным высокотехнологичным компаниям директор UATE объяснил тем, что именно в этой сфере можно достигнуть быстрого результата и высокой эффективности с точки зрения возврата вложенных средств. Более того, даже в этих условиях подавляющая часть компаний сферы выразила готовность производить новую продукцию или переквалифицироваться и совершать вложения в новые виды товаров (в основном касается компаний, которые занимаются аутсорсингом услуг). Судя по результатам исследований, в общей сложности речь идет примерно о 74% опрошенных компаний.

В соответствии с этим выдаваемые государством гранты разделены на три категории компаний и размеры предусмотренных средств. Первая из них охватывает так называемые инновационные гранты, на которые смогут претендовать местные компании, создающие продукт, но с условием, что они были зарегистрированы у нас в течение последних двух лет. Максимальный размер грантовых средств для этой категории установлен на уровне 10 млн драмов.

Вторая категория предусмотрена уже для состоявшихся компаний, предоставляющих услуги в сфере высоких технологий, которые зарегистрированы в Армении более двух лет, и теперь готовы осуществлять вложения и разрабатывать новые продукты. Такие компании смогут получить грант максимум до 20 млн драмов.

И наконец, третья категория, — это гранты софинансирования, на которые могут претендовать те компании, которые представят задокументированные и подтвержденные инвестиции. Речь, к примеру, о компаниях сферы, которые в течение года привлекут инвестиции от венчурных фондов или частных инвесторов. Подобные компании получат софинансирование в размере100%, но не более 30 млн. драмов.

Создание венчурного фонда по-прежнему актуально

На самом деле, все эти грантовые программы уже были запланированы в среднесрочной программе Министерства высокотехнологической промышленности и изначально были направлены на формирование инновационных идей в секторе. Однако, как пояснил глава ведомства Акоб Аршакян, в связи со сложившейся ситуацией эти программы были реструктуризированы.

Что касается приема и обработки заявок, то в течение ближайшего времени планируется создать специальную комиссию, в которую будут включены как представители союзов и ассоциаций сферы, так и специалисты международного масштаба, плюс — представители госведомств и профильных министерств. После этого будет объявлен тендер, а компании, которые пройдут первый фильтр, должны будут, с учетом имеющихся ограничений, провести презентации своих проектов или продуктов в онлайн режиме. По словам министра, будут определены конкретные критерии оценки, на основании которых и начнется распределение грантовых средств среди участвующих компаний. Однако основное условие для всех неизменно: в программе могут принять участие компании технологической сферы, которые за последние 12 месяцев не имели просроченных налоговых и кредитных обязательств и не получали за этот же период гранта от министерства индустрии высоких технологий.

В Союзе предприятий передовых технологий высоко оценивают реализацию подобной антикризисной программы со стороны правительства. Но при этом, как поясняет глава UATE, этот шаг можно расценивать в качестве экспериментального мероприятия, а в будущем приступить уже к реализации институциональных реформ.

“Для эффективного развития сферы необходимо создание венчурного фонда, члены Совета попечителей которого должны состоять из опытных специалистов сферы высоких технологий. Именно они должны решать, руководствуясь четкими критериями оценки, каким компаниям и по каким направлениям следует оказывать финансовое содействие. Поэтому как первый шаг нынешняя программа, естественно, имеет большое значение. Но впоследствии нужно подумать над тем, как претворить в реальность идею о создании венчурного фонда в Армении”, — высказал свою точку зрения наш собеседник.

О своем намерении создать в Армении Национальный венчурный фонд по поддержке стартапов правительство объявило еще в сентябре 2018 года. Для формирования этого фонда, капитал которого планировалось сформировать на уровне 20-30 млн долларов, были проведены переговоры с зарубежными донорами, местными фондами и инвесторами. Как отмечали в то время ответственные за сферу чиновники, идея была представлена также и в Торонто, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и в целом получила положительный отклик.

По планам, уже во втором квартале 2020 года Национальный венчурный фонд должен был получить регистрацию, инвестировав в сферу технологий порядка 5 млн долларов, после чего до 2027 года нарастить свой капитал до 100 млн долларов. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в этот процесс, хотя идея по-прежнему актуальна. Тем более, что сами компании сферы серьезно заинтересованы в этом и возлагают большие надежды на задействование венчурного фонда, рассматривая его в качестве эффективного механизма для дальнейшего развития отечественной индустрии высоких технологий.