Электронная торговля

Экономика 15 мая, 2020 | Автор : admin

В чем ее преимущества

В Армении во время чрезвычайного положения в 3 раза больше людей осуществляли электронную торговлю. Этот способ торговли исключает риски исключения чеков ККМ и предотвращает возможное распространение инфекции посредством бумажных и металлических монет. “Арменпресс” говорил об электронной торговле, шагах, предпринимаемых государством в этой сфере, с заместителем министра высокотехнологичной промышленности Степаном Цатуряном.

“В период чрезвычайного положения в объемном плане был зафиксирован рост электронной торговли примерно в 3 раза. После объявления чрезвычайного положения было введено много ограничений, и хозяйствующие субъекты попытались представить свои услуги в электронном виде”, — сказал Цатурян.

Этот показатель обобщен и включает в себя и те случаи, когда люди при покупках в магазине платят карточным способом, так и случаи, когда люди заказывают товары из дома через веб-сайты и получают их с доставкой. Для уточнения объема такой оплаты организуются опросы разных хозяйствующих субъектов. Когда производится оплата электронным способом, она немедленно фиксируется. Однако не видно, как товар доставлен потребителю после оплаты электронным способом — путем доставки, или потребитель лично взял его в магазине.

Замминистра отметил, что важно, чтобы обе стороны — как продавцы, так и покупатели предпочли осуществлять оплату электронным способом. Он отметил, что при этом уменьшаются риски.