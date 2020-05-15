Возобновляются регулярные грузоперевозки через аэропорт “Звартноц”

Экономика 15 мая, 2020 | Автор : admin

В международном аэропорту “Звартноц” возобновляются регулярные грузоперевозки (cargo). Соответствующее сообщение на своей странице в “Facebook” распространила пресс-служба аэропорта.

Согласно договоренности, достигнутой между аэропортом и компанией “Coyne Airways”, 10 мая начались регулярные грузовые перевозки между городами Льеж (Бельгия) и Ереваном.

Грузоперевозки будут осуществляться раз в неделю, каждое воскресенье. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-400 с возможностью перевозить до 20 тонн груза.