“Мы с Ириной решили вместе пройти не только жизненный, но и спортивный путь”

Семь лет назад немец Кристиан Лауэр и армянка Ирина Агаджанян создали, пожалуй, одну из самых уникальных спортивных семьей в мире. У них уже подрастают двое прекрасных ребятишек, а Кристиан стал первым немцем, когда-либо представлявшим Армению на международной спортивной арене. Семья у них сформировалась действительно дружная и крепкая — дай Бог каждому. А вот выступление под армянским флагом обернулось серьезной проблемой: человека, родившегося и выросшего в Германии, лишили немецкого гражданства, так как в его стране двойное гражданство не предусмотрено. Обо всем этом мы и побеседовали с Кристианом Лауэром — естественно, при посредничестве Ирины.

— Судя по всему, вы человек с широким кругом интересов. Кто вы по профессии и какое значение играет спорт в вашей жизни?

— Да, действительно, я разносторонний и открытый человек. Вообще-то, я экономист и менеджер по продаже, учился в Германии. А спорт имеет для меня первостепенное значение, поскольку сыграл в моей жизни судьбоносную роль. Благодаря стрельбе, я познакомился с моей женой, с которой счастлив в браке. У нас подрастают двое замечательных детей.

— То есть спорт не является для Вас основным родом занятия?

— Мне очень повезло, что мои семейные обстоятельства позволяют быть финансово независимым. Кроме стрельбы занимаюсь семьей и семейными обязанностями.

— Сколько лет Вы занимаетесь стрельбой и почему выбрали именно этот вид спорта?

— Я начинал с современного пятиборья, в которое входят фехтование и стрельба. Сначала увлекся фехтованием, но потом решил основательно заняться стрельбой.

— Какой результат является Вашим высшим достижением в спорте?

— В составе сборной Германии я становился чемпионом мира и Европы в командном зачете по стрельбе из арбалета. А еще я очень горжусь тем, что сейчас выступаю в одной команде со своей женой. Это мой большой личный успех.

— Почему Вы решили выступать за Армению и какие эмоции испытываете, выходя на рубеж под армянским флагом?

— Мы с Ириной решили вместе пройти не только жизненный, но и спортивный путь. Мне лично нравится эта идея, моя команда и возможность быть членом одной большой семьи.

— Что Вы чувствуете, соревнуясь против немецких стрелков?

— У меня дружеские чувства к моим немецким коллегам по спорту. Мы не конкуренты.

— Продолжаете ли тренироваться в сложившихся сложных условиях и каковы ваши ближайшие цели в стрельбе?

— Конечно, мы продолжаем тренировки несмотря ни на что. В основном занимаемся дома с помощью стрелкового тренажера SCATT. Недавно в нашу жизнь ворвался новый коронавирус, которым тяжело заболели я и остальные члены семьи. Сейчас дело идет на поправку. К тому же, скончался мой дедушка. Из-за этих обстоятельств мы не тренировались уже несколько недель, но на следующей неделе намечаем возобновить занятия. Впрочем, в данный момент невозможно что-либо четко планировать, так как все соревнования отменены.

— Есть ли шансы участия в Олимпиаде?

— Возможность все еще есть. Олимпийские игры являются нашей основной целью. Ожидается квалификационное соревнование, на котором мы сделаем все возможное, чтобы не упустить свой шанс.

— Как складывается Ваше сотрудничество с Федерацией стрельбы Армении?

— С армянской федерацией меня связывает не сотрудничество, а теплые дружеские отношения.

— Если не ошибаюсь, Вы сотрудничаете также с Ереванской спортшколой по стрельбе. Как оцениваете нынешние результаты и перспективы армянских стрелков, над чем им нужно работать больше всего?

— Моя жена работала там заведующей. Будучи в Ереване, я познакомился со всеми сотрудниками стрелковой школы и тренировался там. Я всегда готов помочь. Признаться, там есть много перспективных ребят. Их необходимо поддерживать и регулярно продвигать в большой спорт, чтобы обеспечить стабильно высокие результаты. Успех в стрельбе достигается не только благодаря тренировкам, но и равитию практических навыков и опыта.

— Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Ириной Агаджанян?

— Мы познакомились в 2012 году. Через год встретились в Дании, на чемпионате Европы. Там же я познакомился со всеми членами сборной Армении, которые тепло приняли меня. Затем вместе с командой я приехал в Ереван, чтобы просить у семьи Ирины ее руки. Это было очень впечатляюще. Я навсегда запомню тот день.

— Как складывается семейная жизнь немца и армянки, на каком языке вы общаетесь дома?

— У нас не возникает проблем со взаимопониманием. Нас объединяют общие планы и цели, мечты, и, конечно, всегда волнующая нас тема — стрельба. Мы общаемся на немецком, поскольку живем в Германии, а я не владею армянским. Если бы мы жили в Армении, то я сразу научился бы говорить на армянском. Кстати, слушая армянскую речь, я уже улавливаю суть разговора. Желаю, чтобы мои дети говорили на обоих языках.

— Как часто вы бываете в Армении, есть ли армянские традиции, которые нравятся вам?

— К сожалению, с 2013 года мы не посещали Армению, так как меня лишили немецкого гражданства и права проживания в Германии. Из-за этого я вынужден оставаться в Германии и бороться за свои права. Эта ситуация продолжается уже 7 лет. Тем не менее я боролся за право выезда на соревнования. Я всегда рисковал правом вернуться домой, когда каждый раз с семьей выезжал на соревнования в другие страны.

— Фактически, проблема, получившая в свое время резонанс и в армянской прессе, остается нерешенной. Что Вы собираетесь делать дальше, может, стоит обратиться и к правительству Армении?

— В ближайшее время я подам в Германии заявку на получение немецкого гражданства. Мы получили все необходимые документы из Министерства иностранных дел Армении относительно того, как в свое время оформлялось мое армянское гражданство.

— Какая немецкая традиция полюбилась Ирине?

— Из немецких традиций ей больше всего нравится Schuetzenkoenigfest. Это старый обряд со своими правилами, который превращается в большой праздник. Стрелки данного клуба соревнуются за титул короля или королевы. Потом устраивается большой региональный праздник в честь королей и королев всех клубов. В 2016 году королевой нашего стрелкового клуба стала Ирина.

— Как Вы относитесь к армянской кухне?

— Она мне по вкусу. Все что у вас готовят очень вкусно.

— Вопрос-юмор: пиво или вино?

— Летом — пиво, зимой — вино.

— Предполагаю, что Вы с Ириной проводите совместные тренировки. Как они проходят и кто из вас чаще всего побеждает в тренировочной стрельбе?

— К сожалению, мы никогда не тренируемся вместе, потому что один из нас всегда присматривает за детьми, которых нам не с кем оставить. Мы всегда берем их с собой на соревнования. К тому же, мы не соревнуемся, потому что прекрасно знаем друг друга. Нам лучше выступать в одной команде.

— Что нужно для того, чтобы Вы и Ирина добились более высоких достижений в спорте?

— Прежде всего, нам не хватает времени на наш прекрасный вид спорта. Мы вынуждены распределять семейные и спортивные обязанности. Это требует больших организационных усилий. Но мы гордимся, что наши дети уже успели побывать во многих странах.

— Обсуждается ли в вашей семье тема Второй мировой войны?

— Сейчас мы часто говорим об этом. Это связано также с моим дедушкой, который недавно скончался. Я получил от него много фотографий и книг того времени. Эта история — история мировая, о которой мы все должны помнить. Мы оба знаем, что это было плохое время. Кстати, дедушка Ирины тоже участвовал в той войне. Мы не можем винить себя за то, что произошло много лет назад, но мы не должны забывать этого, чтобы не повторять прошлого и не допустить новых войн между народами.

— Какая ваша с Ирининой главная мечта в спорте и в жизни?

— В спорте, конечно же завоевание для Армении олимпийской медали, а также наград чемпионатов мира и Европы. А в жизни — поддерживать и продвигать детей. Если они выберут стрельбу, то станем выступать на соревнованиях всей семьей.