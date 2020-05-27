Вузы готовятся к приему абитуриентов

Невесело прозвенел Последний звонок у выпускников общеобразовательных школ 2020 года. Пандемия коронавируса во всем мире смешала многие планы, вынудила отменить многие традиции, в том числе, одно из самых любимых школьных мероприятий — праздник Последнего звонка для выпускников.

Окончившие школу в режиме “он-лайн”, выпускники-2020 вынужденно и последний школьный день отметили виртуально, без трогательного “прощания” с учителями и школой, веселых вечеринок и шумного гуляния по улицам родного города. Традиционные поздравления и напутствия, которые в этот день обращают к выпускникам лидеры государства, в нынешнем году также начинались со слов утешения, из-за вынужденных ограничений.

“Сердечно поздравляю вас с окончанием школы. К сожалению, этот важный для вас день в этом году вы вынуждены отмечать в таких необычных условиях из-за эпидемии коронавируса нового типа.

Сегодня у вас нет возможности собраться и вместе отпраздновать свой праздник, но уверен, что в душе вы вместе. Надеюсь, что совместными усилиями эта ситуация в скором времени нормализуется, и как только мы вернемся к нормальной жизни, вы все же сможете собраться и вместе провести свое выпускное мероприятие”, — с таких слов начал свое поздравление премьер-министр Никол Пашинян.

Однако есть нечто гораздо более важное и ценное для выпускников, чем весело провести праздники. Это нечто — сознание обеспеченности своего будущего, уверенность в завтрашнем дне и в том, что ты нужен государству и обществу, и тебе помогут осуществить свои мечты, занять свое достойное место в этом мире.

В том, что это будет, действительно, так заверил Никол Пашинян выпускников в своем поздравительном послании. “Правительство Республики Армения будет создавать для вас все новые и новые возможности для образования и самовыражения, мы сделаем все, чтобы Армения стала тем местом, где вы сможете полноценно реализовать свой талант.

В этот красочный период жизни вы должны воспользоваться всеми возможностями, которые позволят получить профессиональные знания, опыт и новые навыки. Призываю приложить все усилия в этом направлении, чтобы в дальнейшем легче преодолевать все трудности, стать высококвалифицированными специалистами и своим потенциалом способствовать развитию и благоустройству нашей страны.

Дорогие юноши и девушки, вы — будущее нашего государства, и мы уверены, что в вашем лице у нас будут новые профессионалы в различных сферах.

Желаю всем вам в своей новой жизни всяческих успехов, неиссякаемой энергии и счастья. Люблю всех вас!”, — сказано в послании премьер-министра Никола Пашиняна.

Наступившие будни теперь ставят перед вчерашними выпускниками вопрос выбора профессии и вуза, в котором они продолжат образование. Процесс приема в вузы в этом году также пройдет в особом режиме, порядок которого правительство страны утвердило на прошлой неделе. Согласно документу, представленному министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном, армянские абитуриенты, поступающие в вузы на 2020-2021 учебный год будут сдавать всего один вступительный экзамен.

“Вопрос важен потому, что в условиях коронавируса и ЧП мы практически полностью изменили порядок приема в вузы в этом году в соответствии с рекомендациями комендатуры и Минздрава. Поэтому в отличие от предыдущих лет в этом году прием в вузы будет проводиться на основании одного экзамена”, — сказал Арутюнян. Министр пояснил, что по большинству специальностей и факультетов этот единственный экзамен будет по профильному для данной специальности предмету. Кроме того, в случае некоторых специальностей абитуриенту будет предоставлена возможность самому выбрать, какой из двух профильных предметов он предпочитает сдавать. К примеру, на некоторых факультетах можно будет выбирать, сдавать физику или химию. “Один экзамен выбран специалистами министерства на основании консультаций с вузами, исходя из важности предмета для каждого отдельного факультета. При этом мы руководствовались принципом, чтобы выбрать предметы, которые позволят абитуриентам принять участие в конкурсе на другие факультеты, постаравшись объединить их по профилю”, — пояснил министр.

Важнейшим нововведением при проведении приема в вузы в нынешнем году будет то, что процесс приема заявлений и документов от абитуриентов будет целиком и полностью проходить в электронном формате. Прием заявлений начался в понедельник 25 мая и продлится он до 15 июня. Процесс проведения приемных экзаменов приурочен к первой декаде июля. Говоря о процедуре подсчета баллов министр отметил, что если по итогам экзамена баллы будут равными, то будут учитываться конкурсные предметы по аттестату, если и там оценки будут одинаковыми, то выбор будет проведен на основе средней качественной оценки аттестата и ряда других параметров, которые он не указал.

Правительство утвердило также разнарядку приема на 2020-2021 учебный год в высшие учебные заведения на бесплатные и платные места бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Всего на предстоящий учебный год предусмотрено 2926 бесплатных и 21200 платных учебных мест по программам бакалавриата, а также непрерывного и интегрированного образования.

В магистратуре открыто 1373 бесплатных места, в том числе 80 из них для абитуриентов, демобилизованных после прохождения обязательной военной службы. С компенсацией платы за обучение в качестве пособия, государственной стипендии для приема в аспирантуру выделено 151 место, по межгосударственным соглашениям — 24 места. Плата за обучение будет компенсирована в качестве пособия, государственной стипендии также 13 будущим докторам наук.