Капитальное строительство с социальным эффектом

Армения приступила к масштабным работам в сфере дорожного строительства

Несколько сотен километров дорог по всей стране будут в этом году охвачены в рамках капитального строительства, реализуемого на бюджетные средства. Для ремонта и капительного строительства дорог Кабмин уже выделил порядка 21,6 млрд драмов. На эти деньги предстоит отремонтировать и построить почти 338 км дорог. Из них капительному ремонту подвергнутся около 252 км дорог в десяти областях страны и восемь объектов транспортных инфраструктур, пояснила на днях заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян. В планах также средний ремонт дорог протяженностью 87 км.

“Это достаточно высокий показатель, и мы сделаем все для достижения запланированных объемов”, — пообещала замминистра, добавив, что, наряду с этим, в процессе строительства находится еще 31 км дорог, не завершенные в 2019 году.

На сегодня практически полностью завершены тендеры, подготовительные работы, заключены договора. По словам г-жи Галечян, по всей стране уже приступили к старту масштабных строительных работ.

“Не секрет, что эта сфера находится в центре общественного внимания, а дорожное строительство является одним из приоритетных направлений правительства. К тому же эффективная реализация программ капитальных расходов позволит ликвидировать негативные последствия влияния коронавируса”, — изложила суть дела замминистра территориального управления и инфраструктур.

На самом деле, стремление Кабмина как можно быстрее приступить к реализации капитального, в том числе и дорожного строительства, объяснятся не только высоким мультипликативным эффектом этих программ на экономику страны, но и необходимостью создать дополнительные рабочие места. А это особенно важно с учетом того, что в этом году в связи с закрытыми из-за пандемии границами сотни тысяч трудовых мигрантов не сумели выехать на заработки в Россию, Казахстан, Украину и другие страны ближнего зарубежья.

Именно поэтому расширение объемов капрасходов со стороны государства приобретает сейчас особую актуальность. Правительство рассчитывает на то, что реализация программ капстроительства поспособствует увеличению количества хозяйствующих субъектов и приведет к ощутимым положительным сдвигам в экономическом развитии страны. Ведь на деле именно капвложения дают максимальную отдачу в контексте устойчивого экономического роста, учитывая то, что эти средства — бюджетные и кредитные — преимущественно направляются в инфраструктурные проекты, к примеру, в строительство дорог.

Механизмы контроля будут усилены

Однако в зоне внимания правительства не только количественный рост объемов капстроительства, но и обеспечение высокого качества проводимых работ. Особенно это касается сферы дорожного строительства, о чем неоднократно говорил и премьер-министр Никол Пашинян. Так, осенью прошлого года в ходе обсуждений на эту тему премьер выразил недовольство действующими в сфере капитального строительства Армении стандартами. Особенно это касалось дорожного строительства, где, по мнению главы правительства, в среднесрочной и долгосрочной перспективе есть необходимость в повышении имеющихся стандартов. Правда, он тут же сделал оговорку, отметив, что, в сравнении с прошлыми годами, в 2019 у нас наметились существенные изменения в качестве дорожного строительства.

О том, что и в текущем году акцент будет поставлен на качестве работ в сфере дорожного строительства, говорит и г-жа Галечян, при этом уточняя: некачественная работа приниматься не будет. Сами компании уже это понимают, поэтому число таких случаев, по словам замминистра, значительно сократилось. Для последовательного же обеспечения качества работ государство намерено усилить механизмы контроля.

“Тем самым, мы постепенно будем идти к тому, чтобы дорожная сеть в Армении находилась в благоприятном и удобном для передвижения состоянии. Но главное — чтобы дороги повсеместно были безопасны”, — отметила она.

В приоритете будет дорожное строительство в приграничных регионах, продолжила замминистра, поскольку такой подход не только способствует развитию инфраструктур, но и содействует развитию общин, улучшению социального положения людей и созданию в регионах рабочих мест. В качестве примера она привела ремонт и строительство дорог в Тавушской области, плюс ремонт дорог межгосударственного значения в Сюнике в направлении границы Нахичевана, а также трассы Степанаван-Привольное на границе с Грузией.

“Политика строительства качественных дорог в регионах будет продолжена и далее, что также способствуют развитию туризма. Дороги в регионах ни в чем, особенно в качестве, не должны уступать центральным дорогам”, — констатировала г-жа Галечян.

В целом же правительство планирует к 2024 году довести долю отремонтированных дорог в Армении до 70%. И, хотя ситуация с пандемией коронавируса немного помешала этим планам, но в правительстве уверены, что задачу удастся выполнить.

Новым дорогам — качественное покрытие

Наряду с активизацией работ в сфере дорожного строительства, в Армении наблюдается рост количества компаний, специализирующихся в производстве асфальта для качественного покрытия ремонтируемых и строящихся у нас дорог. В Котайкской области, к примеру, были открыты два новых асфальтовых завода, оснащенных новейшими технологиями — в общинах Нор Гехи и Арамус. Недавно там побывал и министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, отметив затем, что благодаря современнейшим технологиям новые производства обладают высочайшим качеством и экологически чистой продукцией. Говоря о предстоящих масштабных работах по асфальтированию в Армении, министр пояснил, что завод в Арамусе за счет своей технологической оснастки способен сейчас производить 240 тонн асфальта в час вместо предыдущих 50 тонн.

Не менее впечатляющие результаты и у завода в селе Нор Гехи. Действующее на территории общины предприятие работало здесь и раньше, но объемы производства были не очень высокими. Однако, как рассказал в беседе с нами директор по продажам предприятия Арман Варданян, руководством было принято решение о строительстве нового мобильного завода по немецким технологиям. Это привело не только к росту производительности, но и повышению качества и экологичности производимой продукции, заверил наш собеседник.

Мощности завода позволяют производить ежечасно до 240 тонн асфальта, что, по словам г-на Варданяна, является довольно большим объемом. При этом сама компания, помимо производства асфальта, занимается также дорожным строительством, имея довольно большой опыт в этом направлении. В ходе реализации стройработ в основном использует сейчас асфальт собственного производства. На данный момент компания уже завершает строительство дороги в направлении Егвард-Аштарак, продолжает работы на трассе Спитак-Гюмри и параллельно начинает ремонт на участке дороги близ Арарарта, Эчмиадзина и т.п.

“Задействование нового асфальтового завода позволило привлечь непосредственно в производство порядка 10 работников. Но если учесть, что благодаря нашему производственному процессу работают люди на близлежащем карьере, плюс нами привлечены водители, асфальтоукладчики и другие вспомогательные специалисты, то количество рабочих мест превышает сотню”, — заключил представитель завода в общине Нор Гехи.