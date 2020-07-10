Экономика 10 июля, 2020 | Автор : admin

В Армении горячий сельскохозяйственный сезон, экспорт проходит плавно, без серьезных проблем. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре АРМЕНПРЕСС сказал замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.

“Грузовые машины без проблем проходят пограничные пропускные пункты и вовремя доставляют сельхозпродукцию на внешние рынки. Согласно нашим оперативным данным, уже экспортировано 13 000 тонн абрикосов, около 3 200 тонн черешни, 21 00 тонн помидоров, 800 тонн клубники и др. В общей сложности экспортировано 58 000 тонн фруктов и овощей”, — представил Арман Ходжоян. По словам замминистра, этот показатель, по сравнению с тем же периодом 2019 года, меньше почти на 15% — экспортировано 5 500 тонн, тогда как за тот же период 2019 года эта цифра составляла 11 500 тонн. Замминистра отметил, что в этом году экспортируется урожай яблок 2019 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями он был невелик.

Наблюдается определенный спад и на экспорт абрикосов — меньше на 3 000 тонн. В начале года ожидался обильный урожай, однако неблагоприятные погодные условия стали причиной меньшего урожая, чем ожидалось.

Активно протекают и процессы заготовки. По последним данным, заготовлено 5 500 тонн фруктов и овощей, из них 1 200 тонн — овощи, а 4 300 тонн — фрукты.

По предварительным подсчетам, в этом году в Армении ожидается около 230 тыс. тонн урожая винограда. Отметив, что большое число фермеров занимается производством янтарных ягод, А.Ходжоян сказал: “Наша цель — обеспечить, чтобы у нас не было проблем с продажами во время процесса закупок, предпринять все возможные меры, чтобы организации, которые уже получили продукцию переработки винограда, могли беспрепятственно реализовать свои продукты. Основной проблемой, поднятой представителями сферы в ходе встреч, было сокращение продаж и экспорта. Эта проблема существует во всем мире из-за эпидемии. Правда, с одной стороны, мы замечаем, что есть страны, где потребление алкогольных напитков высокое, однако в любом случае у наших производителей наблюдается снижение экспорта и заказов на местных рынках”.

Вероятно, будут внесены некоторые изменения, чтобы обеспечить благоприятные условия для закупщиков винограда, отметил замминистра. Хозсубъекты, которые будут импортировать контейнеры для хранения вина в Армению, могут обратиться в министерство, которое попытается помочь в вопросе отсрочки НДС и освобождения от таможенных пошлин.

“Это также большая помощь для бизнеса. На данный момент в качестве проблемы отмечается, что контейнеры заполнены, нужны дополнительные, чтобы закупать больше винограда”, — сказал замминистра.

Второй вопрос касается условий закупок. Арман Ходжоян отметил, что внесены изменения в лизинговые программы, предложены привлекательные условия. Винные контейнеры и бочки могут быть приобретены по программе лизинга. Компании могут приобрести эти контейнеры по программе лизинга без залога и с предоплатой в размере 10% (остальные 10% будут гарантированы государством).