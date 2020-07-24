Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС ускорятся

Проект Стратегии-2025 на этапе доработки

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года продолжают оставаться одной из главных тем в повестке обсуждений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На днях в ходе заседания Совета ЕЭК был рассмотрен вопрос о доработке этого документа, состоящего из общих концептуальных положений, а также 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков, которые раскрывают положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

Пару месяцев назад, в мае 2020 года, на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств Союза в целом одобрили проект документа. Но, учитывая определенные разногласия по некоторым пунктам, они поручили правительствам стран-участниц доработать документ к следующему саммиту ВЕЭС, который планируется провести в середине осени этого года.

Если странам к этому моменту удастся преодолеть разногласия, то, как отмечают в ЕЭК, интеграционные процессы заметно ускорятся.

В этом смысле Совет ЕЭК сейчас сконцентрировал внимание на тех вопросах, которые обозначили главы государств. Членами Совета обсуждаются компромиссные формулировки. Однако наряду с этим, как пояснил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, Комиссия уже приступила к подготовке плана мер по реализации тех положений, по которым не имеется разногласий.

Что касается непосредственно проекта Стратегии-2025, то в нем заложены механизмы, нацеленные на завершение формирования общих рынков ЕАЭС — без барьеров, изъятий и ограничений. Иначе говоря, основная задача стратегии — сформировать общие подходы к устранению так называемых “узких мест”, препятствующих свободной торговле, плюс определить меры и механизмы формирования единого экономического пространства.

Параллельно в документе сформулированы подходы по развитию новых направлений, совместной инновационной и инвестиционной деятельности. Это абсолютно новые направления работы, которые выходят за рамки действующего договора о ЕАЭС. Возможно, для этого потребуется даже внесение изменений в базовый документ. В фокусе внимания оказались зеленые технологии, возобновляемые источники энергии, здравоохранение, туризм, образование и наука. А отдельный раздел стратегии посвящен цифровой повестке — цифровизации процессов при перемещении товаров и развитию Единой автоматизированной информационной системы.

Еще один вектор — создание совместного производства высококонкурентной продукции внутри Союза и дальнейшее расширение сети торговых отношений ЕАЭС с третьими странами, что позволит увеличить долю ЕАЭС в мировой торговле. При этом документом предусмотрено использование потенциала Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития и других финансовых структур.

Перечень мер и механизмов фактически является “дорожной картой” дальнейшего развития интеграции государств ЕАЭС. Его выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальных законодательствах государств-членов ЕАЭС.

Полномасштабная реализация документа, как поясняют в ЕЭК, предполагает выстраивание новых форм совместной работы органов Союза, в том числе и самой Комиссии, с национальными правительствами стран ЕАЭС.

“Развертывание системы стратегического планирования, развитие новых сфер интеграции, повышение эффективности технического и таможенного регулирования потребуют более интенсивного взаимодействия ЕЭК и уполномоченных национальных ведомств и полномасштабного функционирования Интегрированной информационной системы ЕАЭС, для завершения внедрения которой необходимо обеспечить доступ к соответствующим базам данных в странах Союза”, — отметили в ЕЭК, добавив, что стратегические направления будут реализовываться поэтапно до 2025 года. При этом общий мониторинг их выполнения будет осуществлять Коллегия Евразийской экономической комиссии.