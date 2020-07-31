Акцент на эффективное управление водными ресурсами

К строительству Капского водохранилища планируется приступить в 2021 году

Географическое расположение нашей страны дает широкие возможности для управления водными ресурсами за счет водохранилищ. На сегодня в Армении имеется свыше 90 разных по объему и размерам водохранилищ, а в ближайшие пять лет, судя по планам правительства, в этой сфере намечается большой прогресс. На днях под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, на котором был обсужден проект строительства Капского водохранилища.

Обеспечение потребителей водой и эффективное управление водными ресурсами имеют крайне важное значение, отметил глава правительства, указав на необходимость проведения последовательной работы в этом направлении.

В этом смысле Капское водохранилище может сыграть большую роль. Само строительство этого водохранилища началось еще в 1980-х годах на реке Ахурян вблизи села Капс в Шираке. Предполагалось, что по завершении реализации проекта орошаемыми станут пахотные земли в Артикском и Анийском районах, улучшится также система орошения вокруг Ахуряна. Однако после развала СССР строительство водохранилища было прекращено.

Возобновились работы несколько лет назад. С момента старта проекта в 2014 году было инвестировано около 37,5 млн долларов с целью восстановления оросительной системы и обеспечения перехода с механического на самотечную систему орошения. В рамках же второго этапа программы планировалась реконструкция оросительного водного туннеля Кумайри и создание трубопроводной системы.

На сегодня, как было отмечено в ходе совещания в правительстве, стоимость окончательной реализации проекта по строительству Капского водохранилища оценивается в 60 миллионов евро. Его планируется реализовать в сотрудничестве с немецким банком KFW. С задействованием этого водохранилища объемом в 25 млн кубометров воды, но с возможностью дальнейшего увеличения до 60 млн кубометров, площадь орошаемых земель увеличится на 5-7 тыс. га, плюс улучшится водоснабжение ныне орошаемых территорий в Талинском регионе.

Проект предусматривает строительство вспомогательных сооружений плотины Капского водохранилища, оснащение пунктов гидрологических наблюдений реки Ахурян (от водохранилища Арпи до Ахурянского водохранилища), строительство дополнительных станций, создание централизованной базы данных (система SCADA). Наряду с этим появится возможность заменить механическое орошение порядка 2280 гектаров земли на самотечное, что позволит сэкономить 1,3 млн кВт/ч электроэнергии в год. К началу строительных работ планируется приступить уже в 2021 году и завершить проект через три с половиной года.