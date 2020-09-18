Армения строит новый город — инноваций и высоких технологий

Если все пойдет по плану, то наша страна может стать своеобразной Силиконовой долиной Кавказа, экспортируя на международные рынки инженерную и высокотехнологичную продукцию и услуги. Судя по тому, как продвигаются дела, все идет четко по плану.

Уже приступаем ко второму этапу”, — говорит в беседе с нами Баграт Енгибарян, директор Фонда “Инкубатор предприятий”. Последний, собственно, и координирует реализацию этой масштабной программы под весьма красноречивым названием “Инженерный город”.

Дело в том, продолжает он, что изначально планировалось осуществить проект в два этапа. Первый практически завершен. Построено здание инженерного бизнес-акселератора, музея Космоса и Науки, инженерной школы и помещения для проведения разного рода мероприятий.

“Теперь будем осваивать новую территорию и в ходе второго этапа построим еще одно здание бизнес-акселератора. Потому что действующее здание почти полностью занято инженерными компаниями. К тому же в производственных помещениях больше нет места для размещения новых станков и оборудования”, — объяснил руководитель Фонда.

Территория, о которой он упомянул, — это земельный участков площадью в три гектара на улице Багреванд, напротив уже действующего Инженерного центра. Год назад по решению Совета старейшин Еревана эта территория была снята с баланса столичной мэрии и предоставлена под строительство.

Сейчас там готовятся к проведению земляных работ. По словам нашего собеседника, тендеры с подрядчиками уже завершены и буквально через месяц-два начнется строительство необходимых инфраструктур — дороги, электроснабжение и пр. Все эти расходы берет на себя государство. Потому что сам проект является государственно-частным, где с одной стороны выступает правительство, а с другой — компания National Instruments AM и консорциум, включающий в себя 14 акционерных компаний.

По проекту объем инвестиций запланирован в пределах 21-23 млн долларов, из которых примерно половина будет предоставлена в качестве софинансирования государства в рамках кредитной программы Всемирного банка “Стимулирование торговли и инфраструктуры качества”.

Знания из первых рук

Сам Инженерный центр — это как бы мини-модель будущего городка инженеров. Каждый сантиметр на сравнительно небольшой территории примерно в 5-6 тыс. кв. метров уже полностью занят новыми зданиями. В одном из них будет проводиться обучение для школьников старших классов, которые заинтересованы в получении инженерного образования.

Открыть школу предусматривалось в сентябре этого года. Однако коронавирус и тут внес свои коррективы. Для того, чтобы каким-то образом не нарушить требования, введенные Минобразования относительно размеров учебных помещений и пр. ограничений, было решено перенести официальный старт на следующий год.

Основная фишка нового учебного заведения в том, что преподавать ученикам старших школ будут специалисты инженерных компаний, действующих на территории инженерного центра, а потом и инженерного городка. То есть все те люди, которые непосредственно заняты разработкой и производством инженерных решений. Поэтому обучение здесь по большому счету будет носить практический характер.

“Наша цель в том, чтобы создать связь между школьниками и инженерами, предоставляя специализированные знания”, — объясняет проект-менеджер Фонда “Инкубатор предприятий” Амалия Егоян.

Что касается студентов специализированных вузов, то образовательные программы проводятся с ними вот уже два года. Лекции и практические занятия ведутся в здании бизнес-акселератора, расположенного поблизости.

“Сейчас, к примеру, совместно с Политехническим университетом реализуем очень интересный проект по обучению программе System Engineering. Теоретические знания даются в университете, а практика проводится в инженерном городе. Почему? Потому что эта программа является важной основой для проектирования, скажем, беспилотных автомобилей. А их разработкой и производством занимаются именно здесь”, — рассказывает наша собеседница, показывая на соседнее здание бизнес-акселератора.

Работать сообща

В нем уже успешно работают свыше десятка инженерных компаний. Многие из них занимаются совместными разработками, используя соответствующую инфраструктуру, которая позволяет не только разрабатывать, но и реализовывать свои инновационные идеи. К примеру, в инженерии для тестирования продукта, перехода от прототипа к созданию производственного образца, его температурного испытания необходимо соответствующее лабораторное и производственное оборудование. Позволить себе такое оборудование могут немногие компании. Поэтому при необходимости они либо арендуют оборудование, либо используют оборудование организации заказчика. Наличие же в инженерном в здании бизнес-акселератора отдельного производственного помещения, открытого для всех компаний, существенно облегчает работу инженерных компаний.

“Наша концепция в том, чтобы создать среду, где будет все для всех. То есть занятия для всех, завод для всех, специалисты для всех, заказы для всех. У нас сейчас есть заказ, который выполняют сразу семь компаний разных специализаций. Именно тот факт, что они вместе в инженерном городе и позволяет выполнять большие заказы. К примеру, заниматься разработкой автомобиля-беспилотника, системного оборудования и приборов для 5G сети, которые здесь производятся и экспортируются. Или взять тот же заказ, который не так давно поступил из Минздрава по части дыхательных аппаратов”, — делится достижениями местных компаний глава Фонда “Инкубатор предприятий”.

Клуб инженеров

К строительству нового бизнес акселератора, но уже на территории Инженерного города, предусмотрено приступить весной будущего года. В будущем городке инженеров “поселятся” свыше четырех десятков компаний. Работающие бок о бок компании будут обмениваться своими знаниями и навыками, налаживать сетевое сотрудничество, организовывать выставки, проводить трейнинги и курсы переподготовки. В целом здесь будет создана высокотехнологичная среда, где для каждой компании будет построено отдельное здание, создана площадка для совместной работы с оборудованием для акселерационной и инкубационной деятельности, а также административная территория — для руководящего состава и технического персонала компаний. Будут действовать также конференц-залы, зал заседаний, аудитории для лекций.

При этом крупным компаниям будут предоставлены отдельные лоты. Выделено 23 таких участка, на которых они сами могут построить свои офисы. Все эти механизмы четко прописаны в правительственном решении, чтобы правила игры для компаний изначально были ясны.

“Но у нас есть очень серьезное ограничение. В инженерном городке не могут присутствовать компании сферы информационных технологий. Мы этого не хотим, поскольку они моментально все займут. К тому же ИТ-компаниям станки для производства не нужны. А инженерным они необходимы. При том, что у многих нет средств для покупки оборудования стоимостью, скажем, 200-300 тыс долларов. Здесь же будет площадка для совместной работы с оборудованием для акселерационной и инкубационной деятельности. И пусть процесс привлечения инженерных компаний будет медленным. Зато мы сформируем новую культуру чисто инженерного города и создадим своеобразный клуб инженеров”, — заключил г-н Енгибарян.