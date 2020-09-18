Открыт Северный Центр обслуживания внешнеэкономической деятельности

Экономика 18 сентября, 2020 | Автор : admin

В Гюмри 15 сентября начал действовать Северный центр обслуживания внешнеэкономической деятельности. Он намного облегчит внешнеэкономические работы. Хозяйствующие субъекты смогут пользоваться услугами формата “одно окно”, а взаимодействие таможенный орган-хозсубъект переносится на новую и современную платформу, основанную на модернизированных инфраструктурах и современных технологических решениях.

В церемонии открытия принял участие председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян. По словам главы КГД, запуск центра станет переломным моментом в дальнейшем развитии таможенного органа и определении стратегических целевых направлений. “Я уверен, что запуск этого центра придаст новый импульс работе таможенных органов Комитета государственных доходов и станет переломным для развития дальнейших целевых стратегических направлений таможенных органов. Таким образом, открывая этот центр внешнеэкономической деятельности, мы можем подтвердить, что взаимодействие таможенный орган-хозяйствующий субъект переходит на новую и современную платформу, основанную на модернизированных инфраструктурах и современных технологических решениях”, отметил он