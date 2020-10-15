Иностранные инвесторы в Армении чувствуют себя в безопасности

На фоне продолжающихся в Арцахе боевых действий против азербайджано-турецкой агрессии экономика Армении активно мобилизует свои ресурсы, используя их для того, чтобы активно противодействовать существующим угрозам. Многие предприятия страны оперативно переориентировали свою деятельность, перейдя к производству таких товаров, как например, обмундирование, обувь и плащи для защищающих свою родину солдат.

Драм держит планку

Главный принцип, которым руководствуется сегодня экономическое ведомство страны и отечественное бизнес-сообщество, вкратце сводится к тому, чтобы обеспечить прочный тыл за счет бесперебойной работы экономики.

«Очень важно, чтобы наши производственные предприятия, особенно те из них, которые нацелены на экспорт своей продукции, не приостанавливали свою деятельность. Для нас это одна из самых приоритетных задач на сегодня. В зоне внимания также и компании, являющиеся частью системы, обеспечивающей продовольственную безопасность нашей страны. В этом направлении осуществляем постоянный мониторинг, и на данный момент по основным товарам у нас никаких проблем не имеется. Наряду с этим активно следим и за объемами экспорта и импорта. Периодические обсуждения с предпринимателями позволяют нам оперативно реагировать на любую возникающую проблему», — говорит заместитель министра экономики Аваг Аванесян.

Обеспечение бесперебойных поставок как по линии экспорта, так и импорта в страну играет немаловажную роль также и в контексте стабильности армянской национальной валюты. Несмотря на возникшие из-за военной ситуации сложности в экономике, драм продолжает удерживать свои позиции по отношению к иностранным валютам. По оценкам экономистов, курс драма зависит не от производства, а именно от соотношения потоков валюты, которое сейчас остается на более или менее стабильном уровне. В этом смысле основная задача экономических властей сейчас заключается в том, чтобы сохранить показатели внешней торговли для сохранения баланса поступающих в Армению средств и исходящих денежных потоков.

Получили новые инвестиционные предложения

Есть, конечно, еще один фактор, способный в перспективе оказать свое воздействие на валютные колебания. Речь об иностранных инвестициях и реализации уже стартовавших инвестиционных проектов. Однако, как отмечают в госструктурах, отвечающих за реализацию инвестиционной политики, намерения иностранных инвесторов, связанные с вложениями в армянскую экономику, не претерпели каких-либо изменений в последнее время.

«Люди продолжают в запланированном режиме выполнять те инвестиционные программы, которые ранее уже вышли на стадию реализации. Мы находимся с ними в постоянно контакте, отвечая на все их запросы, и продолжаем нашу работу с другими ведомствами. Более того, даже в этой ситуации получили предложения о реализации новых инвестиционных проектов», — рассказал руководитель фонда «Центр поддержки инвестиций» Левон Оганесян.

Комплексное содействие оказывается инвесторам сразу по нескольким направлениям, в том числе и в плане предоставления информации о государственных стимулах и других процедурах. По словам г-на Оганесяна, представители Центра помогают инвесторам во всех необходимых инвестиционных процессах, включая работу с госорганами. Что касается потенциальных инвесторов, то им предоставляются инвестиционные планы по их интересам, а в случае возникновения проблем в процессе инвестирования обеспечивается оперативное реагирование.

Намерены продолжить

О том, что даже в нынешней обстановке иностранные инвесторы чувствуют себя в безопасности в Армении, «РА» уже писала в своей недавней статье о деятельности международного холдинга «Italian Stoneware» в нашей стране. В частности, как уверил вице-президент «Italian Stoneware» Федерико Полидори, «даже в условиях войны, Армения является абсолютно безопасной страной для инвестиций». Именно поэтому итальянская компания намерена продолжить свое присутствие здесь.

С аналогичным заявлением выступил на днях и другой иностранный инвестор в лице председателя Совета директоров ООО «Эй энд эм рейр» Муамеда Муссалама. Объем ранее осуществленных этой компанией инвестиций в Армении достиг уже почти двух миллиардов драмов, которые были вложены в создание производства по розливу минеральной и родниковой воды. Производственные мощности компании составляют сейчас порядка 120 тыс. бутылок ежедневно. Но в планах компании задействовать и вторую линию, удвоив тем самым объем производимой продукции, которую руководство компании намерено реализовывать не только на внутри Армении, но и за рубежом, делая акцент на рынки России, Саудовской Аравии, ОАЭ, а в перспективе также экспортировать в Европу и США. То, что все планы компании относительно экспортных поставок будут успешно реализованы, председатель Совета директоров даже не сомневается.

«Будучи иностранным инвестором, могу констатировать, что никакого воздействия на нашу деятельность военные действия не оказывают. Мы чувствуем себя здесь в безопасности и продолжаем вести с зарубежными партнерами активные переговоры о поставках нашей продукции», — заключил глава компании «Эй энд эм рейр».