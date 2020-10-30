Центробанк пересмотрел свой прогноз

Несмотря на некоторые положительные тенденции в мировой экономике, вторая волна вспышки коронавируса в сентябре-октябре этого года углубила неопределенность ожиданий по восстановлению глобального спроса и экономической активности, отсрочив тем самым сроки выхода из создавшейся ситуации. Аналогичные тенденции наблюдались и в Армении, в связи с чем Центробанк пересмотрел свой предыдущий прогноз по росту ВВП нашей страны по итогам текущего года.

Неопределенность возросла

Согласно своему сентябрьскому прогнозу ЦБ ожидал снижение уровня отечественной экономики к концу 2020 года на 6,2%. Однако сейчас, учитывая и рост заболеваемости COVID-19, и военную ситуацию в стране, оценки регулятора финансовой системы изменились в сторону ухудшения.

“Крупномасштабное военное наступление со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения с Арцахом с 27 сентября, а также быстрое распространение коронавируса в первой половине октября создали негативную среду с точки зрения как спроса, так и предложения. В целом влияние войны в контексте экономического роста оценивается в пределах 1%. Следовательно, спад, который мы прогнозировали, увеличится и составит около 7% по итогам года”, — пояснил глава ЦБ

Уже в сентябре этого года, согласно официальной статистике, снижение экономической активности в Армении составило 7,5% годовых. В основном этому способствовало серьезное падение в отечественной сфере услуг, которая, по словам главы ЦБ, в создавшейся эпидемиологической ситуации в стране получила самый сильный удар.

Что касается остальных сфер, то с точки зрения предложения тех отраслей, которые имеют долгосрочные договора с контрагентами, они более защищены, чем та же сфера услуг, которая из-за коронавируса оказалась в состоянии полной неопределенности.

Несмотря на политику бюджетного стимулирования, продолжил он, внутренний спрос в течение последнего квартала был несколько слабее, чем ожидалось. Главным образом из-за более глубокого снижения частного потребления. Как считают в ЦБ, наряду с некоторым сокращением производства, неопределенность в отношении перспектив экономического роста возрастет, что замедлит восстановление экономической активности и внутреннего спроса.

Внешнего влияния на инфляцию не ожидается

Падение экономического роста и деловой активности как следствие привело к снижению уровня инфляции. Более того, в сентябре 2020 года в Армении была зарегистрирована дефляция на уровне 0,2%.

Для сравнения, в прошлом году в сентябре у нас была хоть и небольшая, но инфляция на уровне 0,2%. В этих условиях, по словам г-на Галстяна, годовая инфляция составила 1,4%. В то же время несколько выросла годовая реальная инфляция, составив 1,3%. В любом случае эти показатели ниже даже минимально допустимого целевого уровня инфляции в размере 2,5%, установленного правительством, что в общем-то не способствует экономическому росту.

В подобной ситуации, по словам г-на Галстяна, в странах-партнерах центральные банки проводят стимулирующую денежно-кредитную политику. Однако внешнего влияния на инфляционную среду Армении пока не ожидается, и в целом она, по оценкам ЦБ, находится на управляемом уровне. Кстати, на состоявшемся на днях заседании Совета Центробанка было принято решение оставить ставку рефинансирования без изменения — на уровне 4,25%.

Как изменятся показатели инфляции по итогам октября, пока неизвестно. При этом, как полагает председатель ЦБ, временный запрет Армении на импорт товаров турецкого происхождения не содержит серьезного инфляционного потенциала. Тем более, что в качестве замены конечной продукции указывается и альтернатива, к примеру, из Китая. Но, по его словам, армянскому бизнесу потребуется время, чтобы перепрофилироваться и организовать поставки. Учитывая, что подобные процессы не происходят быстро, импортерам было предоставлено определенное время для этого.

Что касается повышения цен на внутреннем рынке на определенные виды товаров, среди которых сахар, мука, сливочное и подсолнечное масло, то, как недавно сообщили в Госкомиссии по защите экономической конкуренции, связано это в основном с тем, что выросли цены на закупку вышеупомянутых товаров или сырья, необходимого для их производства. Кроме того, повысились и отпускные цены в странах, из которых эти товары импортируются. Колебания цен на некоторые продукты, как отметили в ГКЗЭК, также могут быть вызваны недавними колебаниями валютных курсов.

Валютные колебания не требуют вмешательства

В самом Центробанке происходящие колебания валютных курсов считают естественным процессом, не требующим вмешательства со стороны регулятора. За движениями валютного обменного курса здесь наблюдают с точки зрения инфляции и в целом финансовой стабильности. И поскольку инфляция в стране управляема, то никаких поводов для беспокойства у ЦБ нет.

“Основные функции Центрального банка — это обеспечение финансовой устойчивости и стабильности цен на рынке. В этом контексте валюта нам интересна исключительно с той точки зрения, насколько она ассоциируется с этими двумя явлениями”, — пояснил г-н Галстян, добавив, что с мая месяца этого года и до сих пор ЦБ ни разу не проводил валютной интервенции, потому что резких колебаний на валютном рынке не наблюдалось.

На данном этапе Центробанк также не находит целесообразным вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, исходя из того, что происходящие колебания валюты, по оценкам ЦБ, естественны и не требуют вмешательства.