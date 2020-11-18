С мечтой о прорыве

Национальная сборная Армении по футболу получила реальный шанс на то, чтобы впервые в своей истории финишировать первой в отборочной группе крупного международного турнира. Наша команда находится в шаге от столь значимого успеха, к которому ее вплотную приблизила победа над грузинами в выездном матче предпоследнего тура второй подгруппы дивизиона “С” Лиги наций УЕФА.

Независимо от окончательного итога соревнований эта игра займет особое место в летописи отечественной сборной, поскольку состоялась в критический для нашей страны момент. Несмотря на проблемы психологического характера, армянские футболисты сумели настроиться на борьбу и довести встречу до приемлемого для себя результата. К тому же, в отсутствии своего лидера Генриха Мхитаряна. А ведь исход соперничества был одинаково важен и для грузинской сборной, сохраняющей вплоть до 86-й минуты этого матча пусть мизерную, но возможность победить в подгруппе. Именно значимость поединка и его психологический фон делают эту победу сборной Армении особенно ценной.

Впрочем, в стане соперника тоже не все было гладко: за три дня до этого в стыковом матче чемпионата Европы они опять-таки на своем поле уступили со счетом 0:1 сборной Северной Македонии, упустив возможность впервые попасть на финальный форум континентального первенства. Словацкий наставник сборной Грузии Владимир Вайсс, удрученный этой неудачей, заявил о намерении подать в отставку по завершении нынешнего турнира. Одновременно, в матче с Арменией он внес сразу 9 изменений в основной состав грузинской команды по сравнению с предыдущей встречей. Таков был предстартовый фон отчетного поединка.

Сама игра прошла в небыстром темпе, с изобилием позиционной борьбы. Наши, хотя и грешили неточными передачами, но смотрелись предпочтительнее. На 33-й минуте одна из редких быстрых контратак наших футболистов увенчалась взятием ворот хозяев поля. На прострел Тиграна Барсегяна после прорыва по правому флангу подоспел Геворг Казарян, который с близкого расстояния хладнокровно вонзил мяч в сетку. 32-летний нападающий забил свой 13-й гол в 71 матче за сборную Армении. Уже через минуту он, воспользовавшись ошибкой грузинского защитника, едва не оформил дубль. Мяч после удара Казаряна отскочил от штанги. А за 5 минут до перерыва уже голкипер Давид Юрченко спас нашу команду.

И все же грузины добились своего: на 65-й минуте итальянский арбитр Марко Гуида, редко назначающий пенальти, в спорном эпизоде усмотрел нарушение правил со стороны нашего левого защитника Армана Оганесяна и назначил 11-метровый удар, уверенно реализованный Валерием Казаишвили. Учитывая то обстоятельство, что сборную Армении устраивала только победа, испанский наставник отечественной дружины Хоакин Капаррос пошел ва-банк, посредством замен выпустив на поле практически всех нападающих, имеющихся в его распоряжении. Благодаря этому, наша команда усилила давление и на 86-й минуте в очередной быстрой контратаке вырвала-таки победу. И вновь Тигран Барсегян выверенным пасом вывел на ударную позицию Саргиса Адамяна, забившего свой первый гол за сборную Армении. Кстати, это четвертый гол 27-летнего форварда в трех матчах, проведенных за 10 дней. До этого он отличался в играх за свой клуб — немецкий “Хоффенхайм”. Между тем, Барсегян довел до 4 число своих результативных передач в нынешнем турнире и это лучший результат среди игроков всех команд-участниц текущего розыгрыша Лиги Наций.

Таким образом, сборная Армении, набрав в пяти матчах 8 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице 2-й группы дивизиона “С”. Только одно очко отделяет нашу команду от лидирующей сборной Северной Македонии, с которой ей предстоит сыграть 18 ноября. И вновь армянским футболистам нужна только победа. Сумеют ли наши с честью выполнить эту миссию? Прогнозировать что-либо чрезвычайно сложно. С одной стороны, наши ребята остаются под впечатлением происходящих в стране событий и, наверняка, испытывают большой груз ответственности, учитывая статус и важность предстоящей игры. С другой — победа над Грузией наверняка придала им дополнительную уверенность. Впрочем, македонцы тоже находятся на психологическом подъеме и естественно постараются сорвать куш — вслед за завоеванием права участия в финальной стадии чемпионата Европы (впервые в своей истории) попасть и на стыковой матч отборочного турнира мирового первенства. Именно за такой исторический прорыв будет бороться и наша сборная.

Важность психологического фактора на послематчевой пресс-конференции в Тбилиси подчеркнул и Хоакин Капаррос. “Хочу поблагодарить всех своих футболистов, проделавших большой объем работы и проведших прекрасную встречу. Они показали, что наделены большой любовью и смелостью, необходимой для защиты чести Армении. Мы знали, что нас ждет трудная игра, поскольку сборная Грузии довольно сильна. Чрезвычайно сложно придется и в матче со сборной Македонии, к которому мы будем готовиться с большим желанием и стремлением осуществить свою мечту. Соперник очень силен, но мы приложим все усилия, чтобы достичь успеха”, — отметил тренер.

Ну, а под конец хочется вернуться к теме отсутствия Генриха Мхитаряна. Если помните, Федерация футбола Армении заявила, что отсутствие капитана нашей сборной обусловлено категорическим запретом его клуба — “Ромы”, руководство которого, ссылаясь на некие директивы органов здравоохранения Италии, отказалось отпускать Мхитаряна. Отмечалось, что в связи с коронавирусом действует запрет на выезд футболистов за пределы Италии и их участие в любых мероприятиях под эгидой УЕФА. Несмотря на такое заверение, многие иностранцы, выступающие в Италии, почему-то присоединились к своим сборным. Тот же Горан Пандев, играющий за “Дженоа”, стал автором победного гола македонцев в матче с Грузией. Получается, что либо итальянцы провели руководителей нашей федерации, как простачков, либо отсутствие Мхитаряна обусловлено иными причинами, которые тщательно скрываются. Вопрос только в том — почему.