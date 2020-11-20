Штангисты все-таки завершили сезон

Армянские штангисты завершили нынешний сезон и вплоть до февраля следующего года не примут участия в соревнованиях. Об этом в беседе с нашим корреспондентом сказал наставник мужской национальной сборной страны и генеральный секретарь республиканской федерации Пашик Алавердян. По словам наставника, сезон практически был завершен еще в сентябре, а сейчас об этом можно говорить с уверенностью.

“В период войны в Арцахе мы, естественно, приостановили тренировочный процесс, поскольку было не до этого. Все наши мысли были о фронте. Мы все готовы были встать на защиту Родины. Сейчас мы решили объявить сезон закрытым. Тем более, что до конца года важных соревнований не предвидится. Если даже будут таковые, то участвовать с такой подготовкой и психологическим состоянием не представляется возможным. Думаю, с декабря или начала января приступим к подготовке к следующему сезону. Если ничего экстраординарного не произойдет, то в феврале проведем чемпионат страны, а дальше по плану начнем готовиться к чемпионату Европы. В 2021 году намечены и очередные олимпийские игры. У нас будет всего один участник, но готовиться все-таки нужно”,- отметил наш собеседник.

Между тем, европейская федерация тяжелой атлетики объявила, что континентальное первенство состоится 3-11 апреля в Москве. Аналогичный чемпионат этого года, перенесенный в связи с коронавирусом с мая на ноябрь, окончательно отменен.