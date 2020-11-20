“Бронза” обеспечена

Пятеро боксеров из Армении обеспечили как минимум бронзовые медали чемпионата Европы среди спортсменов 17-18 лет, проходящего в Черногории.

В полуфинал своих весовых категорий пробились Гаяне Тер-Барсегян (48 кг), Элида Кочарян (64 кг), Руслан Асликян (56 кг), Артур Саакян (60 кг) и Оганес Папазян (свыше 91 кг). Борьбу за награды первенства продолжают также россияне Лианна Торосян (54 кг) и Роберт Бадалян (49 кг). Последний из них одолел в четвертьфинале гюмрийца Рудольфа Гарбояна.

В чемпионате участвуют 113 юношей и 62 девушки из 22 стран. Армения была представлена 3 спортсменками и 8 спортсменами.