Байрамян — лучший игрок месяца в РПЛ

Полузащитник “Ростова” и национальной сборной Армении по футболу Хорен Байрамян признан лучшим футболистом ноября в Российской премьер-лиге.

28-летний армянский футболист получил максимальное количество баллов по результатам опроса экспертов и болельщиков. В прошлом месяце наш соотечественник стал автором трех голов, дважды поразив ворота казанского “Рубина” (2:0) и один раз — московского “Динамо” (4:1).

На звание игрока месяца претендовали также Далер Кузяев (“Зенит”, 2 гола в 3 матчах), Даниил Лесовой (“Динамо”, гол и пас в 3 матчах), Александр Трошечкин (“Химки”, гол и пас в 3 матчах) и голкипер Илья Лантратов (“Химки”, 2 из 3 матчей сыграл на ноль). Кстати, перед этим любители футбола признали первый гол Байрамяна “Рубину” лучшим в ноябре. Он также во второй раз подряд был включен в символическую сборную очередного тура РПЛ.

Стоит отметить, что в списке бомбардиров чемпионата значатся еще два игрока сборной Армении — Александр Карапетян (“Тамбов”) и Аршак Корян (“Химки”), тоже забившие по три гола. В текущем чемпионате России ростовчане занимают четвертое место, отставая от тройки лидеров на три очка. В следующем туре, 6 декабря, “Ростов” сыграет с “Уфой” на своем поле.