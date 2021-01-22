Самовольные постройки позволят оформить

В случае отказа от регистрации будет применяться рыночная стоимость оценки

Владельцы самостроев в Армении получат возможность узаконить незаконные постройки. Причем, не просто узаконить, а еще и по действовавшей до 1 января 2021 года кадастровой стоимости имущества. Соответствующие поправки в Земельном кодексе и в законе “Об определении порядка кадастровой оценки недвижимости, приближенной к рыночной стоимости” были приняты на днях в ходе заседания НС во втором и окончательном чтении.

Речь отнюдь не идет о том, что власти поощряют незаконное строительство. Однако, учитывая сложившиеся реалии, эту проблему необходимо решить, чтобы впоследствии, как говорится, начать с белого листа. А реалии таковы, что гражданам зачастую легче было самовольно построить объект и затем обратиться в соответствующие госорганы для его узаконивания, нежели пойти законным путем и получить все необходимые разрешения. В итоге, в Комитете кадастра недвижимости уже скопилось свыше 8 тыс. заявлений об узаконивании незаконно возведенных объектов. И это только те, кто успел подать заявление до конца прошлого года.

Теперь же, согласно принятым поправкам, все те лица, которые ранее подали заявления об узаконивании незаконно возведенных объектов, но по каким-то причинам до конца минувшего года не смогли оформить их, получат возможность легализовать их до 31 декабря 2021 года по старой кадастровой стоимости. Более того, новые заявители также смогут воспользоваться этим механизмом при условии, если они успеют подать свое заявление до 31 января текущего года. В случае положительного решения, все эти лица смогут зарегистрировать имущество по низкой кадастровой стоимости, заплатив по действующим до 1 января 2021 года тарифам.

Такой подход в правительстве объясняют тем, что владельцы незаконных построек ничего не выплачивают в бюджеты местных органов самоуправления. А так, смогут оформить их и войти в поле налога на имущество. В случае отказа от регистрации в их отношении будет уже применяться рыночная стоимость оценки. Более того, готовятся поправки в Гражданском кодексе, согласно которым все незаконно возведенные постройки отныне будут подлежать сносу.