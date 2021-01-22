В едином союзе — общие пробы

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на днях одобрила требования к апробированию, анализу и клеймению ювелирных изделий, утвердив перечень требований к производству ювелирных изделий, перемещаемых из одного государства-члена Евразийского экономического союза в другое. Тем самым, как отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян, “сделан важный шаг к функционированию общего рынка ювелирных изделий”.

В поисках “золотого” консенсуса

Многолетняя эпопея с взаимным признанием пробирных клейм на территории ЕАЭС, судя по всему, близка к завершению. Дело в том, что этот вопрос довольно долго находился в актуальной повестке обсуждений экспертов, бизнеса и представителей госсектора стран Союза. Столь длительный процесс разработки соглашения об особенностях оборота драгметаллов и камней, а также изготовленных из них драгоценных изделий на территории ЕАЭС был связан, по мнению экспертов, с тем, что в документе много щепетильных вопросов, требующих тщательного обсуждения. Ведь у одной страны есть месторождения золота и у нее свой подход к стандартам, у другой — рынок либерализован, а у третьей — государственные монополии в этой сфере.

Поэтому разработчики проекта старались учесть мнения всех сторон и дойти до взаимоприемлемого варианта.

Однако логика ЕАЭС как раз и заключается в том, что если создан единый таможенный союз, то все — начиная от стандартов, таможенного кодекса и заканчивая разными тарифными и нетарифными регулированиями — должно быть идентичным в странах ЕАЭС или хотя бы близким друг к другу. Решение же вопроса взаимного признания клеймения на территории ЕАЭС может оказать серьезное воздействие в плане эффективной работы бизнеса. Особенно представителей малого и среднего бизнеса, с учетом того, что у последних нет возможности с каждой партией отправляться в Россию или другую страну ЕАЭС для подтверждения пробы, поскольку это отнимает много времени и требует дополнительных финансовых расходов. Ведь после заключения и вступления в силу соответствующего международного договора в рамках Союза исчезнет необходимость дублирования процедур нанесения пробирных клейм, что существенно облегчит, в том числе, экспорт армянских ювелирных изделий на территорию ЕАЭС. Более того, это станет дополнительным стимулом для иностранных инвесторов в плане их прихода на армянский рынок.

В итоге, чуть больше года назад соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза наконец-то было принято. И на сегодня документ уже ратифицировали Россия, Беларусь и Армения.

Требования по защите добросовестных ювелиров

Что касается одобренных на днях Коллегией ЕЭК требований к апробированию, анализу и клеймению ювелирных изделий, то они позволят установить порядок проведения пробирных работ пробирными инспекциями государств-членов. Иначе говоря, эти требования определяют обязательные элементы пробирных клейм и проб, используемых в Союзе, параметры их нанесения на ювелирные изделия и т.д. Все эти меры, как отмечают в ЕЭК, направленны на защиту добросовестных субъектов предпринимательской деятельности.

“Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для бизнеса. Потребителям же станет безопаснее приобретать продукцию. Это шаг в направлении лучших мировых практик в этой сфере. В том числе обозначенных в соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года”, — прокомментировал нововведения министр ЕЭК Г. Варданян. Добавив при этом, что Комиссия оперативно создает необходимые условия для взаимного признания пробирных клейм во взаимной торговле ювелирными изделиями на внутреннем рынке евразийского интеграционного объединения.

Новый документ позволит определить минимальные необходимые условия для проведения соответствующих проверочных мероприятий в отношении тех ювелирных и других изделий, которые будут перемещены в Союзе с нарушениями. Это значит, что с принятием документа уполномоченные органы государств-членов будут обмениваться между собой информацией о нарушениях при трансграничной торговле в целях применения необходимых мер по их устранению в соответствии с национальным законодательством.

В первых числах февраля текущего года Коллегия ЕЭК планирует рассмотреть еще два документа к соглашению в ювелирной сфере в рамках ЕАЭС, которые также позволят обеспечить взаимное признание пробирных клейм в Союзе. Речь идет о составе обзорной группы и графике обзорных визитов. Последние являются довольно распространенной мировой практикой в сфере драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Ведь рынок драгметаллов и камней непростой — как в плане своей регуляторики, так и необходимости государственного контроля для обеспечения потребителей качественной продукцией, соответствующей заявленным производителем или импортером характеристикам.