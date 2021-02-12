Ювелиры ЕАЭС под единым Евразийским брендом

Уже скоро в Евразийском экономическом союзе начнет функционировать общий рынок драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Страны евразийской интеграционной “пятерки” активно ратифицируют Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Союза.

Расширить экспорт на рынки третьих стран

Соглашение уже ратифицировано Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном. На очереди Казахстан, после чего новый международный договор позволит взаимно признавать пробирные клейма стран-участниц. Иначе говоря, ювелирные изделия, которые будут заклеймены пробирным клеймом союзного государства, где они были произведены или куда были ввезены из третьих стран, в случае их перемещения в другую страну ЕАЭС не будут подлежать обязательному дополнительному клеймению.

Перспективы развития евразийского ювелирного рынка на днях обсуждались в рамках круглого стола, прошедшего с участием представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и участников ювелирного рынка государств-членов Союза. Организовано было мероприятие в рамках Международной ювелирной выставки JUNWEХ в Санкт-Петербурге.

В повестке обсуждений экспертов, помимо перспектив реализации Соглашения в ювелирной сфере в рамках ЕАЭС, отдельное внимание было уделено вопросам создания Евразийского ювелирного экспортного бюро, а также развитию электронной торговли ювелирными изделиями.

“Обсуждение актуальных вопросов развития ювелирного рынка ЕАЭС на подобных площадках приобретает особую важность. Ведь сегодня повестка евразийской интеграции активно наполняется вопросами ювелирного рынка стран-участниц интеграционной “пятерки”. Кроме того, такой обмен мнениями актуален, поскольку мы не можем не отвечать на те глобальные вызовы развития мирового ювелирного рынка, которые сегодня наблюдаются. Среди таких вызовов цифровизации отрасли — электронная торговля ювелирными изделиями, увеличение доли брендовой ювелирной продукции и т.д.”, — пояснила советник департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК Мария Ильина.

Совместный бренд повысит имидж

Создание кооперационного проекта в ювелирной сфере, ориентированного на экспорт, который позволит продвигать ювелирную продукцию государств ЕАЭС на глобальном рынке, также имеет под собой правовую основу. На самом деле, главы правительств стран ЕАЭС еще в 2019 году утвердили сразу два важных документа, регулирующих рынок ювелирных изделий на всем пространстве Союза. Помимо подписанного Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС, был также утвержден план мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств Союза на рынки третьих стран. Так вот, если первый документ предусматривает взаимное признание пробирных клейм на внутреннем рынке Союза, второй касается совместного вывода производимых в ЕАЭС ювелирных украшений на рынки третьих стран за счет создания совместных брендов и учреждения Евразийского ювелирного бюро.

Поэтому в зоне внимания участников круглого стола были также вопросы, связанные с реализацией мероприятий по поддержке экспорта ювелирной продукции стран ЕАЭС и созданию общего рынка ювелирных изделий. Плюс — рассмотрены инициативы государств-членов по созданию Евразийского ювелирного экспортного бюро и совместному с Евразийским банком развития пилотному проекту в сфере электронной торговли украшениями.

“Мы видим большой потенциал Евразийского ювелирного экспортного бюро в решении задач по усовершенствованию административных процедур и повышению качества продукции. За счет формирования добровольной системы сертификации бюро и создания единого бренда мы укрепим положительный имидж Союза, а также расширим возможности для экспорта продукции малоизвестных производителей на рынки третьих стран. Признание сертификации бюро как международного стандарта качества должно стать одной из ключевых целей в нашей работе”, — отметил заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Тигран Арутюнян.

Объемы пойдут в рост

Перечень факторов, сдерживающих на сегодня развитие ювелирной отрасли ЕАЭС, довольно широк. Среди них недостаточная ценовая конкурентоспособность ювелирной продукции, произведенной в странах Союза, сложность кооперации и торговли между странами ЕАЭС ввиду существующих различий в национальных законодательных и нормативных документах госконтроля в сфере производства и обращения драгметаллов и драгкамней. А главное — сложность выхода на экспорт, в том числе из-за отсутствия торгово-логистических центров, ориентированных на продвижение продукции ювелиров ЕАЭС на потенциальных рынках сбыта третьих стран.

Решить многие из проблем было бы возможно за счет облегчения экспортного законодательства, выстраивания системы дистрибуции и маркетинга, государственной поддержки, а также доступа к сырью, финансированию и технологиям. И вот тут на передовые позиции и выходит идея создания евразийского ювелирного бренда на принципах государственно-частного партнерства, который предполагает единые стандарты качества, систему контроля за участниками рынка, создание инфраструктуры для дистрибуции и маркетинговой стратегии продвижения бренда.

По подсчетам Евразийской экономической комиссии, реализация проекта Евразийского ювелирного бренда позволит увеличить объем экспорта ювелирных изделий стран Союза в восемь раз — до 1 350 млн долларов. Возникает, конечно, вопрос: как все это будет сделано, и кто будет это делать?

От каждого по способности

Организационной формой проекта, как отметил в беседе с нами Гагик Мкртчян, советник министра экономики, курирующий ювелирную отрасль, как раз и станет Евразийское ювелирное бюро. Его создают крупные участники рынка или ассоциации пяти стран. Государство же присутствует в работе бюро в качестве наблюдателя. Бюро совместно с ЕЭК будет разрабатывать стандарты евразийского бренда и требования к его пользователям и участникам, круг которых неограничен, при условии, конечно, что они соблюдают установленные требования.

В основе же создания евразийского бренда лежит как раз совместная работа и налаживание кооперации между ювелирами стран Союза с использованием их конкурентных преимуществ. Проще говоря, — от каждого по способности. В Армении — это школа огранки и дизайна, а также практика работы за рубежом. В Беларуси — производственные мощности, в Казахстане — аффинаж драгоценных металлов и давальческое сырье, в Кыргызстане — давальческое сырье.

По сути, кооперация и совместная проектная деятельность — ключевой элемент стратегии всех интеграционных объединений мира. Мотивом же реализации совместных проектов являются либо общие интересы стран, либо их взаимодополнение или даже конкуренция. Именно в этом контексте ЕАЭС намерен выйти на мировой рынок с евразийским брендом, который был бы узнаваем и содержал в себе, в том числе, и новые технологии.

“Но предстоит еще подумать над названием бренда, разработать его компоненты. Для становления же его на международном рынке нужны годы. Это свойственно всем брендам, и евразийский — не исключение. Иначе, мы бы его не назвали брендом, а просто сказали бы, что создаем ювелирную торговую марку ЕАЭС. Однако перед нами стоит задача стать известным на мировых площадках ювелирной продукции, поэтому впереди еще много работы”, — резюмировал советник министра.