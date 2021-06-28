«Армянский фотоэкспресс» – под таким названием 25 июня в Русском доме в Ереване (Россотрудничество в Армении) открылась фотовыставка, позволившая армянским фотохудожникам вновь собраться после пандемического года и представить свое творчество широкой публике. На выставке представлены работы Анны Григорян, Мери Айдинян, Арутюна Чобаняна, Лидии Вирабян и Сергея Гезальяна.

«У нас сегодня открывается интересная, очень необычная выставка, состоящая из работ 5 армянских фотохудожников. Надеемся, что это только начало, и наше сотрудничество будет продолжаться.

Выставка представляет фотографии, иллюстрирующие интересный подход к нашему Еревану, однако мы не ставили перед участниками задачи показать только столицу Армении. Но так получилось, что в основном фотографы представили фотографии с видением нашего города.

И это символично, поскольку за день до открытия выставки у нас здесь, в Русском доме, прошла встреча с директором Национального музея-института архитектуры им. А.Таманяна Марком Григоряном, который прочитал лекцию на тему «Философия Еревана». То есть у нас получилось продолжение этой темы», – отметил куратор программ Русского дома в Ереване Андраник Арзуманян.

В свою очередь, заместитель руководителя Русского дома в Ереване Антон Берянев поблагодарил фотохудожников за участие и представление прекрасных работ.

Председатель Национальной ассоциации «Армянские фотографы» Сергей Акопян от себя подчеркнул важность этого мероприятия для его коллег по цеху.

«Долгое время, больше года выставок фотографий проводилось очень мало. После начала пандемии только вот сейчас стали проводиться редкие мероприятия, которые дают понять нам, что все-таки икусство является чем-то нас поддерживающим.

Давайте сегодня даже не говорить о качестве фото, профессионализме, а будем просто радоваться событию. Спасибо Русскому дому, что проделал такую работу, а то мы очень долгое время ничем не занимались, засиделись что-то», – сказал Сергей Акопян.

Как отмечали посетители выставки, все были рады представленной возможности хоть на время позабыть о проблемах и погрузиться в мир искусства, полюбоваться на виды Еревана, зачастую предстающего в совершенно удивительном ракурсе.

Например, взгляды многих присутствующих притягивала работа фотографа Анны Григорян (о ее творчестве можно подробно прочитать тут ), на которой запечатлен памятник Мать-Армения. На фотографии скульптурный образ нашей родины, установленный в Парке Победы, выступает на фоне неба, как бы прорывая железную сетку или решетку.

Смотрится очень эффектно и дает пищу для различных ассоциаций и символических интерпретаций. А на деле, по словам Анны Григорян, ей всего лишь удалось удачно поймать в кадр статую, отражающуюся в луже воды на вымощенном плиткой тротуаре.

«Решетчатые» кадры были и у её коллеги Мери Айдинян, но в данном случае фотографии были сделаны сквозь настоящие решетки, что ничуть не умаляло философского смысла работ.