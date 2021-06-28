Искусство может оказаться прямо у вас под ногами, а вы пройдете мимо и не заметите… А есть люди, которые видят и находят прекрасное даже в самых обычных вещах. Точнее, у них такой взгляд на мир, который позволяет «смазать карту будня плеснувши краску из стакана» и показать людям выхваченные из обыденности шедевры. Одним из них является известный режиссер, клипмейкер, сценарист и прозаик Артур Варданян, который не перестает удивлять нас не только своими работами в кино, но и уникальными проектами. Такими, как например, его нашумевшая серия «Я есмь хлеб жизни», представляющая настоящие лаваши с ликом Христа.

Артур в последние годы в Армении бывает наездами: он работает в Москве, изредка приезжает на родину и мы не могли не воспользоваться возможностью расспросить его о новых планах. Тем более, что недавно он совершил поступок, который в будущем может дать старт новому неординарному проекту. Для этого ему пришлось в буквальном смысле выгрызать искусство из… асфальта

– До меня дошли слухи, что ты вырезал из асфальта рисунок и поставил его в рамку. Что это за история, и что в ней правда, а что – вымысел?

– Я шел по московской улице и увидел в принципе обычную вещь: детский рисунок, нарисованный на асфальте мелками. На нем была изображена семья: папа, мама, ребенок, солнце, воздушный шарик. Потом целый день этот рисунок стоял у меня перед глазами. А ночью пошел дождь, что меня очень расстроило: я был уверен, что рисунок смоет дождем.

На следующий день, когда я вновь прошел мимо этого места, увидел, что козырек от магазина прикрыл рисунок и он не пострадал. Я расценил это хорошим знаком, а потом сразу пришла мысль, что нужно сохранить этот рисунок: вырезать кусочек асфальта с ним и вставить в рамку.

На картинах пишут: холст, масло… А у меня будет асфальт, мел… Я пошел в мэрию, где вначала меня посчитали сумасшедшим. Но я объяснил, что это очень хороший рисунок, произведение искусства, пусть и на асфальте. И потом в этом есть очень важный социальный посыл: важность традиционной семьи, которая нуждается в защите.

Где мама – это мама, а не родитель №1. Я не хотел, чтобы на «семью» наступали, плевали на нее… В итоге мне пошли на уступки: вырезали этот кусок, отдали мне, а дырку залатали. Ну, а я поставил рисунок в рамку, и это уже превратилось в перформанс. Может, эта идея будет иметь продолжение и люди в разных странах ее подхватят, или она даст толчок новым идеям.

– «Мелом расчерчен асфальт на квадратики» и «Пусть всегда будет солнце»: эти известные песенки сразу всплыли у меня в памяти, когда я услышала эту историю…

– Я вам рассказал историю, в которую вы можете не поверить, подумаете, что я ее выдумал. Но даже если я ее выдумал, это, думаю, очень красивая история.

– В минувшую субботу экспозиция ереванского Музея имени Параджанова пополнилась новым экспонатом. Ты подарил музею одну из своих известных работ из серии «Я есмь хлеб жизни». Почему именно этому музею?

– Я так захотел, потому что считаю, что это один из лучших музеев страны. Во многом благодаря светлой памяти его директора Завена Саркисяна, который можно сказать положил свою жизнь на этот музей и чей дух до сих пор витает там. В музее знали об этой серии и с радостью приняли дар.

Надо сказать, что лаваш с ликом Христа очень гармонично вписался в экспозицию музея – как будто был создан для него. Кстати, во время церемонии передачи «картины» в музее находились туристы из России, которые подумали, что это неизвестная работа Параджанова. Мы объяснили, что это не так, но я почувствовал себя очень польщенным. Это был большой комплимент.

Я всегда интересовался творчеством Параджанова: знаю такие подробности о его жизни и творчестве, которыми не могут похвастаться многие параджановеды. И конечно, он оставил глубокий след в моем творчестве: кто видел мои киноработы, поймет… Я всегда использую символику: естественно, иную, чем у Параджанова – не копирую.

Но она присутствует, хоть и другая. Его влияние очень велико, причем оно отразилось не только на мне, но и целом поколении армянских и зарубежных режиссеров, и не только. Он даже нашел отражение в клипе Леди Гаги… Я пришел к выводу, что если бы не было Параджанова, у меня бы не возникла идея создать серию с лавашами.

То есть он мне дал такую свободу, что появилось нечто подобное. Параджанов всегда был и остаётся для меня маяком и наставником! Я благодарен сотрудникам удивительного музея за возможность таким образом выразить свою благодарность Мастеру.

– А какие у тебя планы в кино?

– Я закончил работу над полнометражным сценарием «Великая тишина». Ищу сейчас в Москве продюсеров, чтобы начать снимать. В городе, где начались массовые беспорядки, сопровождаемые насилием и поджогами, появилось гигантское, человекоподобное существо внушительных размеров.

Это существо поглощает людей, конформистов, становится все больше в размерах, и противостоять ему может только маленький мальчик. Он аутист, у него иное отношение к людям, восприятие и понимание окружающего мира.

Фильм об отличии толпы и народа: это очень актуальная во всем мире тема – проблема личности и толпы. А поскольку мой герой аутик, «другой», он не подчиняется общепринятым правилам, догмам и становится предводителем людей, меняя их и спасая.

В Москве я снял документальный фильм “Прикосновение. Ваге Согоян” – о Заслуженном художнике России Ваге Согояне – сыне знаменитого скульптора, Народного художника РФ, Украины и Армении Фридриха Согояна. Эта моя работа попала в финал Национальной премии “На Благо Мира”. Если наша картина победит, то премию мы направим на благотворительность, а точнее – для смягчения последствий 44-х дневной войны.