В Томске живет художник Евгений Швенк, который перерисовывает персонажей советских мультфильмов так, как если бы они были реальными людьми. Ну, то есть с реалистичными лицами.

В своем инстаграмме Швенк постоянно выкладывает свои рисунки, которые пользуются большой популярностью. И вот буквально на днях автор Telegram-канала о нейронных сетях, виртуальной реальности и технологиях Denis Sexy IT решил прогнать через нейросеть рисунки Евгения Швенка: «применил нейронок и фотошоп и попробовал «оживить» его портреты». В итоге многие известные герои «Союзмультфильма» получили человеческие лица.

Сам Denis Sexy IT считает, что лучше всех у него получился Карлсон. Ну, а на наш субъективный взгляд «ожившие» мульт-герои в чем-то проигрывают перерисованным персонажам Евгения Швенка. Все таки, когда произведение искусства создается человеком, когда карандашом или кистью ведет живая рука, результат совершенно иной.

Нейросеть, так сказать распознающая и создающая образы, безусловно впечатляет и восхищает, но есть маленькое но… При всей кажущейся человечности в воссозданных машиной образах все же чувствуется отсутствие «живой искры».

С другой стороны, такие игры машинного разума не могут не притягивать и не удивлять, тем более, что это, скорее всего, наше ближайшее будущее. Будущее, в котором машины заберут у человека его многие созидательные функции, в том числе и творческие.