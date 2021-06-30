29 июня в Русском доме в Ереване был дан старт курсам «Профессиональные навыки горноспасательных работ и первой помощи для подростков из семей временно перемещённых лиц». В течение двух месяцев сертифицированные инструкторы Антуан Ананян, Михаил Юртаев и Ариэль Малхасян проведут занятия по направлениям горная подготовка, первая помощь, выживание в экстремальных условиях. Об этом «РА» сообщили из пресс-службы Русского дома в Ереване.

По словам инструктора Антуана Ананяна, эти курсы имеют ключевое значение в контексте последних событий, в первую очередь войны.

«Этот вопрос становится насущным, особенно в работе с детьми, прошедшими через такие события. В принципе, мы и до войны работали с детьми, но это было в рамках веселых проектов – образовательных, спортивных. Однако сейчас остро стоит тема передачи знаний и опыта молодежи, чтобы они были готовы к возможным проблематичным временам, чрезвычайным ситуациям. Да, мы надеемся на лучшее, самое хорошее, мирное небо, но надо быть готовым ко всему.

Это будут не то чтобы навыки выживания, но в первую очередь навыки ситуационного определения. Для освоения навыков выживания потребуется более долгая практика. Мы же хотим научить основным правилам поведения – немного горной, медицинской подготовки, оказание первой помощи, некоторые методы выживания», – отметил Антуан Ананян.

В свою очередь Ариэль Малхасян подчеркнул, что разработан специальный, адаптированный под целевую аудиторию, одобренный экспертами, соответствующий правовым нормам и требованиям курс. Ребят будут учить технологиям оказания первой медицинской помощи, что сделает их более стрессоустойчивыми.

«Очень важно, когда человек знает – что делать, в какой последовательности. За очень небольшой период дети обретут устойчивые практические навыки по оказанию первой помощи и поддержанию жизни в критических ситуациях, а также первичные навыки по реанимации.

Такими навыками, в принципе, должен обладать каждый человек, это обеспечивает психологическую устойчивость. А теорией мы не загружаем, поскольку в экстренных ситуациях нужны именно практические навыки, срабатывает в первую очередь мышечная память», – сказал Малхасян.

По его словам, хоть ребята и будут проходить курсы первой помощи, не связанные с боевыми ситуациями, но исходя из их жизненных обстоятельств, в программу включено также освоение навыков оказания помощи по военному протоколу, например, подготовка пострадавших к транспортировке.

Планируются также тренировки в полевых условиях.

«Я же буду обучать их правилам поведения в экстремальных ситуациях – заблудился, потерялся, случилось землетрясение, пожар, теракт и пр. Думаю, ребятам вообще по жизни это может понадобиться. Данная программа Русского дома в Ереване в этом контексте очень нужна и важна.

Тем более, что подобные курсы еще актуальнее после пережитого ребятами осенью прошлого года. Многие взрослые даже не умеют себя правильно вести в таких ситуациях, а вот дети научатся грамотно ориентироваться», – добавил инструктор Михаил Юртаев.

Примечательно, что опытным инструкторам в ходе курсов будут помогать волонтеры. Давид Малхасян и Ваге Гевондян пришли в Русский дом в Ереване именно с этой целью, но в один голос признались, что имеют и «тайную цель».

«Помимо того, что это важно в рамках волонтерской деятельности, нам чисто для себя очень интересно и полезно будет научиться подобным навыкам», – сказали парни.

Пятнадцатилетняя Србуи Срапионян из карабахского села Цицернакаванк пришла в Русский дом с 13-летней сестрой Амалией Катвалян.

«Во время войны я поняла, как важно уметь выживать, тем более в горах, помогать пострадавшим и раненым, даже если ты сам не на поле боя. Не менее важно уметь помочь себе. Кто же знал, что такое случится? Мы до последнего не представляли, что потеряем свой дом.

И сейчас думаю, что в жизни может случиться самое страшное, надо быть готовыми. Когда мне в Русском доме рассказали про курс, сразу решила – буду ходить», – рассудительно и совсем по-взрослому сказала юная Србуи Срапионян.

Координатор курсов, ведущий специалист по гуманитарным программам Русского дома в Ереване Елена Шуваева-Петросян, в свою очередь, подчеркнула, что инструктора – альпинисты с большим опытом восхождений, члены Армянской федерации альпинизма, медики, горноспасатели. Помимо этого, активно занимаются гуманитарной помощью и поддерживают семьи временных переселенцев.

«Занятия будут проходить два раза в неделю. Также ребят ждет практика в горах, чтобы закрепить знания. А в сентябре курсанты пройдут испытания и получат сертификаты во время Слета альпинистов», – сказала Елена Шуваева-Петросян.

Добавим, что в рамках церемонии старта курсов семьи временных переселенцев из Арцаха получили продовольственную помощь от русской общины Армении.