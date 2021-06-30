Угрозы, минные карты, психологический террор, манипуляции пленными, выбивание показаний против российских миротворцев… Что еще придумает Баку?

Заявление президента Азербайджана о том, что вопрос Арцаха, якобы, решен, что, мол, Армения не должна использовать выражение Нагорный Карабах, ибо «территориальной единицы Нагорный Карабах не существует и понятия нагорно-карабахский конфликт – нет», и Армении лучше заняться определением своих границ с Азербайджаном, рассмешило не только нас, армян, но и бывшего посла США в Азербайджане Ричарда Козларича (1994-97гг.).

«Алиев говорит, что Армения должна определить свои границы с Азербайджаном, потому что конфликт окончен. Если конфликт закончился, почему президент Алиев носит военную форму?», – задался вопросом американский дипломат в Твиттер, опубликовав фотографию Ильхама Алиева в военной форме. В ней апшеронский султан позирует в последнее время постоянно. А на сей раз выступал на встрече с руководством ВС Азербайджана и группой военнослужащих в образе героя-победителя.

Ну, не понимает вашингтонский интеллектуал, что папиному сыну больше нечем продемонстрировать народу свою самость-мачость. Лучше бы спросил его еще, зачем, если с Арцахом все решено, Алиев с турками столько учений проводит. Только за последнюю неделю дважды – 21-23 июня в Нахиджеване, 28-30 июня – в Баку под гордым названием «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021». Не многовато ли для войны с одной Арменией, которую, как представляет лидер мазутного султаната, он осенью 2020-го “разгромил окончательно и бесповоротно”?

Видимо, понимает все-таки, что не сломил и что даже в этой непростой ситуации, несмотря на все внешне- и внутриполитические перипетии, армяне полны решимости защищать свою землю. И не через такое проходили. Да и ветер не вечно попутным будет. Вот и злится на Россию, которая не дает ему и брату Эрдогану полностью оккупировать Арцах, помогает Армении в восстановлении армии, а теперь, возможно, и разместит своих миротворцев не только в Арцахе, но и в Гегаркунике (Армения) на тех участках границы, где ВС Азербайджана 12 мая осуществили незаконное вторжение на суверенную территорию Армении.

И уж беспокоят Алиева то и дело звучащие в его адрес от представителей международных структур и мировых держав требования исполнить, наконец, договоренность от 9 ноября 2020г., Женевские конвенции и без каких-либо предусловий отпустить всех удерживаемых армянских военнопленных и гражданских лиц, а также возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и достичь политического решения азербайджано-арцахского конфликта.

Переговоров же Алиев не хочет, ибо понимает, что армянская сторона должна будет поднимать вопрос не только статуса Арцаха, но и деоккупации оккупированных Азербайджаном арцахских территорий – Шуши с сопредельными территориями, Гадрутского района, частей Мартунинского и Мартакертского районов и, конечно же, Шаумяновского района.

В этой ситуации Алиев не придумал ничего лучше, чем потребовать от Армении в обмен на возвращение пленных уже не карт минных полей, а подписания мирного соглашения и признания территориальной целостности Азербайджана, куда будут включены и 75% оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха!? Мало им, что на переданной Баку в обмен на возвращение только 15 пленных карте минного поля Акна (Агдама), содержащей данные о 97 тысячах противотанковых и противопехотных мин, Азербайджан сэкономит 10-15 лет и порядка $10 млн, не говоря о человеческих жизнях, так они теперь выдумали, что армяне их обманули, мол, карта на 50% оказалась фальшивой.

Бред! Хотя бы по той причине, что гарантом честности сделки на высоком уровне выступили США и Евросоюз, и об обмане тут речи быть не может. Это – очередная топорная хитрость Алиева в попытке получить серьезные политические дивиденды и избежать переговоров хотя бы по вопросу о деоккупации вышеуказанных территорий Арцаха. Ибо вопрос статуса Республики Арцах был и остается в повестке переговоров, о чем неоднократно заявляли представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия, США, Франция. На что, собственно, прозрачно намекает и Ричард Козларич.

Но, как мы не раз отмечали, призывов к освобождению пленных явно недостаточно. Баку пальцем не пошевелит, пока его не огреют санкциями, причем увесистыми. Сделать это могут и США, и Евросоюз, в банках которых содержатся многие миллиарды долларов и евро самых высокопоставленных азербайджанских чиновников, включая алиевскую семейку. К этому и призывает член армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян, рассказавшая о планах Алиева, о коих ей в запале спора поведал глава азербайджанской делегации Самед Сеидов.

Баку тем временем продолжает демонстративно проводить издевательские судебные фарсы над армянскими военнопленными по надуманным обвинениям, с привлечением фальшивых свидетелей, рассказывающих написанные азерпропом сказки. У пленных армян даже выбивают показания против российских миротворцев.

Читая в алиевских СМИ “свидетельства” тех, кто в годы Первой карабахской войны якобы побывал в армянском плену, создается впечатление, что авторы этих “показаний” использовали собственный опыт пыток и истязаний арестантов. Сомневающимся советую почитать материал BBC о пытках в азербайджанских тюрьмах, вышедший под знаком “18+”.

Международным организациям и мировым державам стоило бы обратить внимание и на развязанный Азербайджаном психологический террор в отношении армян Арцаха. Служба национальной безопасности Арцаха зафиксировала случаи звонков жителям НКР со стороны граждан Турции и Азербайджана с советами армянам продать свои дома им, “пока не поздно”.

Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян сообщил об активизации в Facebook страницы “Khanqendi” (так азербайджанцы называют Степанакерт), через которую Баку пытается проводить свою пропаганду, а комменты на которой пышут ненавистью к армянам. На этой же странице самопровозглашенный депутат Степанакерта представляет свой офис и контакты, якобы в надежде на обращения к нему жителей Арцаха. Очевидно, все это направлено на запугивание людей с целью вынудить их покинуть Арцах, то бишь на деармянизацию Арцаха.

Параллельно продолжается вой на тему карт минных полей. Примечательно, что за все 30 лет конфликта Азербайджан ни разу не выступил с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования. Напротив, делал все, чтобы сорвать реализацию программ разминирования в Армении и Арцахе, а в 2016г. заблокировал продление мандата офиса ОБСЕ в Ереване под предлогом поддержки программ по разминированию, что и привело к закрытию полевой миссии ОБСЕ в Армении.

Сегодня разминированием в Арцахе занимаются российские миротворцы. Тихо, спокойно, несмотря на гибель 17 декабря 2020г. при разминировании в районе Шуши капитана Виталия Морозова. А вот чем занимаются турецкие саперы, несколько сотен (136 только в первой партии) которых приехали в Арцах для разминирования оккупированных Азербайджаном территорий, непонятно. О них ни слуху, ни духу. Да и саперы ли это?..