Международный комитет Красного Креста (МККК) по вопросу возвращения военнопленных после войны в Нагорном Карабахе поддерживает со сторонами контакты.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью российской газете «Известия» заявил председатель Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

Он отметил, что МККК увеличил финансирование своей миссии в Нагорном Карабахе до 50 миллионов долларов. «Наш бюджет сейчас примерно в четыре или пять раз больше, чем 27 лет назад.

Раньше наш бюджет составлял около 10-11 миллионов долларов, а сейчас мы приближаемся к 50 миллионам долларов, мы значительно увеличили свое присутствие в регионе. Мы помогаем перемещенным лицам, мы помогаем людям, которые возвращаются.

Не менее важна работа по посещению пленных с обеих сторон и восстановлению связей с их семьями. Если возникнет необходимость и возникнут возможности, мы, вероятно, увеличим наше присутствие в этом регионе, но более медленными темпами, поскольку получать финансирование для таких мероприятий довольно сложно», – сказал Маурер.

Председатель Международного комитета Красного Креста коснулся и процесса возвращения военнопленных, отметив, что в этом вопросе достигнут определенный прогресс, пленные возвращаются домой, но между сторонами продолжаются споры о статусе некоторых пленных.

«Мы продолжаем заниматься этими проблемами», – добавил Маурер.

Председатель Международного комитета Красного Креста (МККК) сказал, что у организации есть прямой доступ к задержанным. По словам Маурера, правительство Азербайджана проинформировало их о спорах с армянской стороной по поводу статуса задержанных.

«Баку и Ереван должны вместе уладить этот вопрос. Мы можем поделиться своим опытом, мы можем что-то порекомендовать, но решить и окончательно определить статус этих людей должны правительства этих стран.

Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами», – сказал Маурер.Председатель Международного комитета Красного Креста надеется, что в будущем для всех этих людей будут найдены решения.