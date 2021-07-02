Блок «Айастан» утром 2 июля обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил представитель блока «Айастан» Арам Вардеванян.

Арам Вардеванян сообщил, что в 15:00 в центральном штабе блока «Айастан» состоится пресс-конференция, на которой будут представлены детали поданного в Конституционный суд заявления.

Блок «Честь имею» также намерен в Конституционном суде оспорить результаты выборов. Представитель блока Сос Акопян сообщил «Арменпресс», что они обратятся в Конституционный суд 2 июля в 17:20.

Партия «Зартонк» тоже ранее заявляла о намерении обжаловать результаты выборов в Конституционном суде. В беседе с «Арменпресс» лидер партии Ара Зограбян сказал, что они обратятся в Конституционный суд 2 июля в 15:00.

27 июня Центральная избирательная комиссия подготовила протокол об итогах досрочных парламентских выборов в Армении, согласно которому партия «Гражданский договор» получила 53,91% голосов, блок «Айастан» – 21,09%, блок «Честь имею» – 5,22%.