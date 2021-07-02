Защитник прав человека Армении Арман Татоян призывает жителей Арцаха удалять или закрывать номера телефонов, адреса и другие личные данные со страниц социальных сетей, дабы предотвратить распространение акций властей Азербайджана, вызывающих панику.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил Арман Татоян.

«Чтобы предотвратить распространение акций властей Азербайджана, вызывающих панику, я призываю наших соотечественников Арцаха удалить или закрыть свои номера, адреса и другие личные данные со страниц социальных сетей. Призываю не отвечать на подозрительные звонки, поступающие в социальных сетях.

Власти Азербайджана начали новые акты запугивания и вызывания паники в отношении мирного населения Арцаха.

Этот вывод основан на недавних заявлениях Защитника прав человека Арцаха, правоохранительных органов Арцаха, а также исследованиях и сигналах, получаемых Защитником прав человека Армении.

В частности, звонят с азербайджанских телефонов на номера жителей Арцаха и предлагают купить их квартиры и магазины. Они берут личные данные со страниц пользователей социальных сетей. Более того, в социальной сети Facebook активированы некоторые страницы, целью которых является психологическое давление на жителей Арцаха.

Защитник прав человека Армении обращает внимание международного сообщества на эту новую опасную политику властей Азербайджана.

Для Защитника прав человека Армении очевидно, что это часть политики этнической чистки в отношении армян, проживающих в Арцахе. Это проявление политики геноцида азербайджанских властей по отношению к населению Арцаха.

Эта информация будет направлена в международные органы вместе с заявлением Защитника прав человека Республики Арцах Гегама Степаняна.

Защитник прав человека Армении находится в ежедневном контакте со своим арцахским коллегой, проводится детальное изучение всех данных и сигналов, сотрудничество продолжается», – говорится в заявлении Омбудсмена Армении.