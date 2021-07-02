Армения всегда считалась одной из именитых винодельческих стран мира, она славиться 400 сортами местного винограда и с каждым годом спрос и интерес к армянскому вину только растет. Иностранцев особенно восхищает история и традиции виноделия, которыми славится наша страна.

На днях авторитетный финансово-экономический журнал Forbes посвятил статью древним винодельческим традициям Армении, в частности, автор статьи Катерин Тодд открыла для читателей мрачные стороны армянского виноделия.



В статье под название : «Одна из старейших винодельческих стран, выращивающих виноград в зоне конфликта. Возрождение Армении» говорится о рисках и трудностях, с которыми сталкиваются армянские виноделы.

Затрагивается тема приграничных виноградников и виноделах, которые производят свою продукцию в «зонах конфликта».

«…В некоторых винодельческих регионах виноделам приходится порой прятаться от летящих вражеских пуль, загружая машину ящиками с бутылками…»- отмечается в публикации.

“Но что интересно, люди каким-то образом продолжают возделывать урожай и с особым трепетом относятся к производимому вину, тем более что интерес к качественным армянским винам сильно растет”- продолжает Катерин Тодд.



Автор статьи также напоминает, что именно в Армении в 2010 году в пещере Арени, в знаменитой винной области Вайоц Дзор, археологи обнаружили древний винодельческий пресс, сосуды для брожения и хранения вина, чаши для питья и увядшие виноградные лозы, кожуру и семена.

Находки датируются шестью тысячелетиями.



История винодельческой культуры в Армении уходит своими корнями в глубокую древность. Упоминания об армянском виноделии встречаются в работах древнегреческих историков Геродота и Страбона. А археологические раскопки 19-20 веков подтверждают тот факт, что еще в 9-ом веке до н.э. Армения считалась винодельческой страной.

Сегодня молодое поколение виноделов в Армении с большой ответственностью и трепетом подходят к своему делу.

Ясное понимание того, что в той славной работе, которую они выполняют присутствует симбиоз многовековой истории и традиций великого армянского народа способствует проявлению энтузиазма.

Именно этот энтузиазм подталкивает на порой жертвенные поступки, описанные в статье журнала Forbes.



Ведь у армянина, не важно, винодела, учителя или журналиста цель должна быть одна- «возрождение Армении», а «летящие вражеские пули» и все остальное, лишь обстоятельства…