Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением, отметив, что осуждение армянских военнопленных в Азербайджане полностью необоснованно, является искусственным результатом искусственного процесса.

Как сообщает Арменпресс, по словам Татояна, лишение их свободы является наказанием, запрещенным международным правом.

В заявлении говорится:

«Каждый «судебный процесс», организованный властями Азербайджана, сопровождается публикациями в азербайджанских СМИ, которые унижают человеческое достоинство и носят такие заголовками, как «армянские террористы» или что-то аналогичное. Очевидно, что это делается специально и носит организованный характер. В азербайджанских социальных сетях также полно ненавистных «дискуссий», призывов к пыткам и убийствам пленных (доказательства задокументированы).

Очевидно, что эти «судебные процессы» – ширма для внешнего мира. Азербайджан должен иметь «оправдание» неосвобождению пленных, и при этом получить как можно больше военно-политических дивидендов.

Мониторинг показывает, что на самом деле имеют место политические торги и торговля людьми. Например, неоспоримым доказательством этого факта является видеозапись разговора президента Азербайджана с первой леди Турции.

Постоянные жалобы и предупреждения омбудсмену Армении от семей пленных и пропавших без вести ясно показывают, что судебные процессы вызывают дополнительные душевные страдания и делают чувства людей более болезненными.

Любой так называемый суд – это в первую очередь подлог, ширма для грубого нарушения международного права, а заключение под стражу – запрещенное наказание. Эта ситуация грубо нарушает международные требования в области прав человека, в том числе Третью Женевскую конвенцию 1949 года.

Все имеющиеся факты и поведение властей Азербайджана являются открытым пренебрежением ко всему международному сообществу, подрывая систему международного гуманитарного права, сложившуюся десятилетиями.

Все удерживаемые лица должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину без каких-либо предварительных условий».