Европейский союз выделит Армении более 1,5 миллиарда евро в ближайшие 5 лет на пять ключевых программ, включая развитие Сюникской области.

Как сообщает Арменпресс, 2 июля в Брюсселе представлен документ, в котором освещены инициативы, которые Европейская комиссия намерена реализовать к 2025 году в странах-участницах «Восточного партнерства».

План является частью предложенной повестки дня, ориентированной на восстановление, устойчивость и реформы, которая устанавливает конкретные цели на 2025 год с целью увеличения торговли, роста и рабочих мест, инвестирования в возможности установления связей, укрепление демократических институтов и верховенства закона, поддержка перехода к «зеленым» и цифровым технологиям и продвижение справедливых, равноправных и инклюзивных обществ.

Предлагаемые долгосрочные цели политики должны быть обсуждены на саммите Восточного партнерства, запланированном на декабрь 2021 года.

Что касается Армении, Еврокомиссия планирует:

– поддержку 30 000 малых и средних предприятий для создания устойчивой, инновационной, конкурентоспособной экономики;

– содействие социально-экономическому развитию и коммуникациям, поддерживая коридор автомагистрали Север-Юг;

– инвестиции в информационные технологии, науку и технологии,

– увеличить устойчивость южных регионов Армении.

– инвестиции в зеленый Ереван для повышения энергоэффективности и запуска более экологически чистых автобусов.

В рамках первого пилотного проекта будет предоставлена помощь в размере 500 миллионов евро 30 000 малых и средних предприятий. «Восстановление экономики после эпидемии является главным приоритетом для Армении», – заявила Еврокомиссия, отметив, что, помогая армянским бизнесменам, Европейский союз поможет создать новые рабочие места, развивать и модернизировать бизнес и поддерживать социально-экономическое положение Армении в долгосрочной перспективе. восстановление экономики.

В связи с этим, согласно документу, приоритет будет отдаваться предпринимателям, работающим с природосберегающими технологиями, особенно в регионах, а также предприятиям, возглавляемым женщинами.

Второй проект предусматривает поддержку социально-экономического развития Армении, подчеркивая, что одним из приоритетов национальной повестки дня Армении является эксплуатация коридора Север-Юг, который обеспечит доступ к международным торговым маршрутам и рынкам.

«Улучшение транспортной инфраструктуры позволит установить более тесные связи между регионами, а также связь Армении с соседними странами и Европейским Союзом», – заявили в Еврокомиссии. Инвестиции ЕС в эту область будут сосредоточены на еще неосвоенных участках автомагистрали Север-Юг, включая дорогу Сисиан-Каджаран. На реализацию этого проекта планируется выделить 600 миллионов евро, которые будут направлены на строительство нового тоннеля Сисиан-Каджаран на юге страны.

Третья программа предусматривает поддержку инновационных технологий и науки. «Армения обладает мощным информационным потенциалом, сектор вырос примерно на 20% за последние годы, но для полного раскрытия его потенциала необходима дополнительная поддержка», – говорится в отчете Европейской комиссии. ЕС раньше поддерживал электронное правительство, но теперь необходимы новые инвестиции для расширения этих услуг на региональном и местном уровне. Всего на эти цели запланировано до 300 миллионов евро.

Четвертое направление предусматривает поддержку усиления развития южных регионов Армении. «Сюникская область особенно нуждается в поддержке», – говорится в отчете, отмечая, что регион уже имел проблемы из-за неразвитой инфраструктуры, недавно пострадал от войны и вынужденным переселенцам необходимо образование.

«Следуя прогрессу, достигнутому в северных регионах Армении, Европейский Союз будет инвестировать в усиление устойчивого социально-экономического развития Сюника. Приоритетные области могут включать жилье, инфраструктуру, туризм, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, возобновляемые источники энергии и поддержку местного малого и среднего бизнеса. На эти цели планируется выделить 80 миллионов евро.

Последнее, пятое направление относится к столице, в частности к зеленому Еревану. «Повышение качества жизни людей и улучшение качества воздуха в Ереване требует решения вопросов управления отходами и энергоэффективности», – говорится в заявлении Еврокомиссии. Отмечается что Европейский Союз готов инвестировать в пакет «умного города». В этом контексте планируется поддержать «импорт зеленых автобусов», которые нанесут меньший ущерб окружающей среде столицы, улучшат и модернизируют общественный транспорт.

В повестку дня также входит повышение качества жизни, в том числе ряд программ, направленных на управление и переработку отходов в Ереване. В общей сложности на реализацию этих целей будет выделено до 120 миллионов евро.