Представитель интересов пленных и военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян считает имитацией вынесение приговора армянским военнопленным в Азербайджане к лишению свободы на 4 года и на 6 месяцев: это тактический шаг для спасения репутации страны.

В беседе с Арменпресс представитель интересов пленных и военнопленных в ЕСПЧ подчеркнула, что независимо от наличия приговоров к лишению свободы, армянские военнопленные подлежали и теперь подлежат к немедленному возвращению.

«Изначально наша позиция заключалась в том, что это фальшивые уголовные дела. Никакой иной деятельностью, кроме защиты Родины, наши парни не занимались. Более того, действовали не по собственной инициативе, а были призваны в армию и получали приказы от командования нести службу в месте, которое заявлением от 9 ноября подтверждено, что оно находится в пределах границ Нагорно-Карабахской Республики. В результате войны оно не было передано Азербайджану», – сказала Саакян.

По словам правозащитника, власти Азербайджана подвергаются различным давлениям, международные партнеры посылают сигналы о том, что очевидно отсутствие террора и других актов.

«Сейчас они сняли некоторые тактические обвинения, но по политическим причинам они все еще сохранили действие, которое тоже не было совершено – незаконное пересечение границы. Контекст в том, что эти территории Азербайджан объявляет азербайджанскими. Тем самым Азербайджан угрожает армянам, армянским военнослужащим, что, если они выполнят задание в этом районе на основании приказа, им может грозить уголовное преследование», – сказала Саакян.

Она подчеркнула, что они и дальше будут поднимать в Европейском суде вопрос о незаконном осуждении военнопленных.

«Мы никоим образом не принимаем, мы не признаем ни судебный процесс, ни какой-либо приговор, вынесенный по его результатам», – добавила Саакян.

На вопрос, почему власти Азербайджана отступили, потому что военнопленных представляли диверсантами, террористами, угрожали пожизненным заключением, но в итоге пленных приговорили к четырем годам или шести месяцам лишения свободы, Сирануш Саакян ответила, что это имитация, так как есть реальные шансы, что все это развалится, их профессиональная команда это понимает.

«В первую очередь они попытаются узаконить обвинение в незаконном пересечении границы. Они покажут, что действительно действовали независимо, но, действуя независимо, совершили шаги, за которые осуждены военнопленные. Поскольку они хорошо знают, что весь судебный процесс будет признан на международном уровне недействительным, они пытаются пожертвовать его частью, чтобы легализовать другую», – сказала Саакян.

На вопрос, не означает ли приговор 12 армянских военнопленных к 6 месяцам, что эти военнопленные уже отбыли наказание, поскольку они находятся в Азербайджане более 9 месяцев, Сирануш Саакян ответила, что необходимо понимать, с какой стадии они находились в предварительном заключении, и с этого дня срок наказания должен быть уменьшен.

«У нас нет очень подробной информации, чтобы дать четкий ответ, но наша позиция такова: независимо от шестимесячного или четырехлетнего заключения парни подлежали и подлежат немедленному возвращению.

Просто в будущем оправдания Азербайджана уменьшатся. Если сейчас в некоторых отношениях невозвращение пленных перед международными партнерами они оправдывали судебными процессами, то после истечения этих сроков будет сложно обосновать, почему их не возвращают», – заключила Саакян.