«Футбольные матчи для диктатора»: так так свой аналитический материал об играх чемпионата Европы по футболу в Баку немецкий обозреватель ZDF Марсель Муркхардт.

«После войны 2020 года Азербайджан сейчас пытается представить себя дружественным, гостеприимным государством, в то же время глава авторитарного государства пытается использовать спорт как шоу», – начинает свою статью Муркхард.

Как сообщает Арменпресс, последний подчеркивает, что каски убитых солдат висят в Баку как «жемчужины» как свидетельство победы Азербайджана, унесшей тысячи жизней. Президент Алиев неоднократно называл победу над Арменией победой «ненависти».

По словам аналитика, бакинский стадион был политической площадкой. Хотя УЕФА утверждает, что строго разграничивает политику и спорт, однако Алиева это не интересует.

В статье говорится о «братстве» Эрдогана и Алиева. Эрдоган присутствовал на матче между Уэльсом и Турцией в рамках группового этапа чемпионата Европы. Они считают друг друга «братьями». Эрдоган выразил поддержку Алиеву во время войны с Арменией и перед началом группового этапа вместе с Алиевым посетил город Шуши.

Муркхард пишет, что в Азербайджане распространяются сообщения об обезглавливании и пытках, ссылаясь на заявление Amnesty International, в котором говорится, что азербайджанская армия совершала военные преступления в Карабахе, а также жестокое обращается с военнопленными и оскверняет трупы военных.

В данном случае УЕФА – игрушка в руках авторитарного государства. «Независимо от войны Баку никогда не должен быть местом проведения подобного мероприятия. Кажется, что у УЕФА нет моральных ориентиров. Структуры, принимающие такие решения, непрозрачны и склонны к коррупции», – сказал Франк Швабе, член немецких социал-демократов.

По словам обозревателя, Азербайджан дает УЕФА миллионы. Это факт, что азербайджанская компания «Socar» спонсировала организацию на миллионы долларов, но УЕФА об этом не говорит.

«Футбольные матчи для диктатора»: статья ZDF об играх Евро-2020 в Баку

«Футбольные матчи для диктатора»: так так свой аналитический материал об играх чемпионата Европы по футболу в Баку немецкий обозреватель ZDF Марсель Муркхардт.

«После войны 2020 года Азербайджан сейчас пытается представить себя дружественным, гостеприимным государством, в то же время глава авторитарного государства пытается использовать спорт как шоу», – начинает свою статью Муркхард.

Как сообщает Арменпресс, последний подчеркивает, что каски убитых солдат висят в Баку как «жемчужины» как свидетельство победы Азербайджана, унесшей тысячи жизней. Президент Алиев неоднократно называл победу над Арменией победой «ненависти».

По словам аналитика, бакинский стадион был политической площадкой. Хотя УЕФА утверждает, что строго разграничивает политику и спорт, однако Алиева это не интересует.

В статье говорится о «братстве» Эрдогана и Алиева. Эрдоган присутствовал на матче между Уэльсом и Турцией в рамках группового этапа чемпионата Европы. Они считают друг друга «братьями». Эрдоган выразил поддержку Алиеву во время войны с Арменией и перед началом группового этапа вместе с Алиевым посетил город Шуши.

Муркхард пишет, что в Азербайджане распространяются сообщения об обезглавливании и пытках, ссылаясь на заявление Amnesty International, в котором говорится, что азербайджанская армия совершала военные преступления в Карабахе, а также жестокое обращается с военнопленными и оскверняет трупы военных.

В данном случае УЕФА – игрушка в руках авторитарного государства. «Независимо от войны Баку никогда не должен быть местом проведения подобного мероприятия. Кажется, что у УЕФА нет моральных ориентиров. Структуры, принимающие такие решения, непрозрачны и склонны к коррупции», – сказал Франк Швабе, член немецких социал-демократов.

По словам обозревателя, Азербайджан дает УЕФА миллионы. Это факт, что азербайджанская компания «Socar» спонсировала организацию на миллионы долларов, но УЕФА об этом не говорит.