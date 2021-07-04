При посредничестве российской стороны 15 армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, вернулись в Армению, а армянская сторона в качестве жеста доброй воли предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает правительство Армении, опубликовав имена 15 возвращенных армянских пленных:
- Акопян Володя Вачаганович
- Асатрян Геворг Норайрович
- Гаспарян Гор Ваграмович
- Енгоян Мисак Гришаевич
- Карапетян Юрий Тигранович
- Махтесян Эдгар Вачаганович
- Минасян Арам Гарникович
- Минасян Мкртич Симонович
- Петросян Альберт Камоевич
- Погосян Армен Егиазарович
- Седракян Ромик Мисакович
- Сефилян Камо Каренович
- Асланян Егиш Ованесович
- Геворгян Григор Георгиевич
- Манукян Андраник Тигранович
ԳՈՎԱԶԴ00:29Իմանալ ավելին
Правительство Республики Армения поблагодарило Российскую Федерацию за ее посредническую роль.