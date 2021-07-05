В последнее время возросло число совместных военных учений армий Азербайджана и Турции

Последние совместные азербайджано-турецкие тактические учения прошли 28-30 июня в Баку под громким называнием «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» с участием до 600 турецких и азербайджанских военных, 40 танков и другой бронетехники, артиллерийской техники различного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппаратов и до 50 единиц автомобильной техники.

21-23 июня специальные тактические учения прошли с участием Нахиджеванского гарнизона и руководящих органов ВС Турции.



Ранее маневры состоялись в Карсе.

То есть только за последнюю неделю ВС Турции и Азербайджана проводили учения по меньшей мере дважды. За последние 8 месяцев – не менее 10 раз. По разным сценариям, но, как правило, с целью отработки взаимодействия подразделений армий двух стран, а также развития у командиров навыков принятия военных решений.

Другая цель, и в Баку этого не скрывают – приведение ВС Азербайджана в соответствие с турецкими стандартами. Читай – со стандартами НАТО, коль Турция – член Северо-Атлантического альянса.



Цель политическая – демонстрация совместной “военной силы”. В первую очередь – странам региона Южного Кавказа – Армении, Ирану, да и России. Военный эксперт Карен Ованнисян обращает внимание на то, что за 2 года проведено меньше учений, чем за последние 8 месяцев: «Эти страны четко заявили, что, если они не достигнут своей цели путем переговоров, они будут применять военную силу».

Есть и геополитическая цель. И в этом контексте следует обратить внимание на анонсированные в сентябре военные маневры спецназов Азербайджана, Турции и Пакистана.



В принципе, взаимодействие Турции и Пакистана, в т.ч. военное – не новость. Анкара в 1947г. сразу же установила дипотношения с новым государством – Пакистан. С тех пор Анкара и Исламабад помогают друг другу на международной арене и в военной сфере. Пакистан с 1974г. поддерживает турецкое присутствие на Северном Кипре. Президент ТР Эрдоган, выражая свою солидарность с Пакистаном, частенько говорит о готовности военного вмешательства в Кашмир. Турция не один год способствует повышению обороноспособности и модернизации пакистанской армии. Анкара и Исламабад совместно реализовывают крупные оборонные проекты.

Азербайджано-пакистанское военное сотрудничество началось в 2014г. подписанием соответствующего соглашения. Военные эксперты Пакистана обучили не одну сотню азербайджанских военных подразделений. Баку заказал два десятка истребителей JF-17 пакистанского производства. В свою очередь, Исламабад, первым после Турции признавший Азербайджан, но по сей день не признающий Армению, открыто поддержал азербайджано-турецкую агрессию против Арцаха.

В январе 2021г. в Исламабаде главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана договорились об активизации сотрудничества. Согласно заявлению по итогам встречи, Анкара, Исламабад и Баку договорились активизировать совместные усилия по борьбе с «исламофобией, дискриминацией и преследованием мусульманских меньшинств, в частности, на региональных и международных форумах”. Однако подписанная 13 января “Исламабадская декларация” нацелена больше на развитие военного сотрудничества, что вызвало серьезную обеспокоенность в Индии. Заголовки индийских СМИ говорят сами за себя: «Турция и Пакистан становятся угрозой для всего мира». “Пакистан планирует поделиться технологиями для превращения Турции в ядерную державу. Президент Турции Эрдоган ранее озвучивал желание создать ядерное оружие”.

Да, Пакистан обладает ядерным оружием. Примечательно, что Исламабад имеющий немалые амбиции в исламском мире, представляет это оружие не только как свое, а как ядерное оружие мусульманского мира.

Еще более активно на лидерство в исламском мире претендует Турция, которая последовательно работает над реализацией концепции “Новая Турция”, основанной на идее возрождения мощи Османской империи. Агрессивная внешняя политика Эрдогана нацелена на распространение турецкого влияния на территории, входившие ранее в состав или сферу влияния Османской империи, а это – Ближний Восток, Северная Африка, Балканы и Кавказ. В этом контексте и надо рассматривать военные конфликты в Сирии и Ливии, возросшее политическое и военное давление на Грецию и Кипр.

Пантюркистские аппетиты Анкары распространяются и на Центральную Азию, равно как на Синьцзян-уйгурский автономный район Китая, населенную узбеками часть территории Афганистана и регионы, на которых проживают тюркоязычные народы России.

После демонтажа СССР Турция целенаправленно работала над установлением и укреплением своего экономического, идеологического и, в конце концов, военно-политического влияния в бывших советских республиках Средней Азии. И сегодня Казахстан, Узбекистан, Киргизия по большому счету открыты для турецких проектов. В том числе в военной сфере. Примечательно, что в эти дни в Анкаре проходят учения Сил специальных операций ВС Турции, Катара, Азербайджана, Албании, Пакистана, Казахстана и Узбекистана.

По сути дела, Турция упорно и последовательно работает над реализацией проекта “Армия Турана”. При всем скепсисе ряда экспертов и политических деятелей к этим планам Анкары, трудно не заметить, что формирующаяся военно-политическая ось – Турция – Азербайджан – Пакистан становится ключевой в осуществлении данного проекта.

Потенциальные кандидаты на членство, как минимум, – Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркменистан. Кстати, Казахстан и Киргизия – члены ОДКБ, то бишь союзники России и Армении.



В данном контексте примечательно намерение Парламентской ассамблеи ОДКБ учредить институт государств – партнеров ПА ОДКБ, которые получат право совещательного голоса. По словам председателя ПА ОДКБ, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, “партнеры получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений”. Сейчас в ПА ОДКБ, помимо членов, есть только страны-наблюдатели – Афганистан, Сербия. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что интерес к новому формату проявляют многие страны, но назвал лишь две из них – Азербайджан и Пакистан.

“Как правило, об этом не принято рассказывать. Например, тот же Пакистан давно хотел быть и в качестве наблюдателя, и теперь, может быть, в качестве партнера”, – сообщил он, уточнив, что набор прав наблюдателей и партнеров будет различаться.



Напомним, что вопрос о предоставлении Пакистану статуса наблюдателя в ПА ОДКБ был снят с повестки дня заседания Совета ОДКБ усилиями делегации Армении в 2016г. на том основании, что Пакистан не признает независимость Армении, а в вопросе Арцаха безоговорочно поддерживает Азербайджан. Сможет ли Армения заблокировать получение Пакистаном и Азербайджаном статуса партнеров в ПА ОДКБ? Радость азербайджано-турецкого лоббиста Леонида Калашникова объяснима. Но вопрос в том, зачем России нужно допускать в структуры ОДКБ турецких сателлитов, то бишь Турцию, которая через Пакистан и Азербайджан будет участвовать в подготовке документов и выработке коллективных решений?