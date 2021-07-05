Послание Президента Армена Саркисяна по случаю Дня Конституции

Дорогие соотечественники!

Сегодня День Конституции.

Каждый народ строит свою жизнь, государственность на основании своей собственной системы ценностей. Наш народ издревле исповедовал две важные ценности: свободу и справедливость. На них основывались все наши принятые в разные времена конституции.

Эти ценности непосредственным образом отображены в неизменяемых статьях действующей Конституции:

«Статья 1. Республика Армения – суверенное, демократическое, социальное, правовое государство.

Статья 2. Власть в Республике Армения принадлежит народу. <…>

Статья 3. В Республике Армения человек — высшая ценность».

Кроме вышеуказанных принципов-регулирований, Конституция – не статичный, а динамичный документ. Она должна соответствовать вызовам времени и быть направленной на реализацию закреплённых вышеуказанными неизменяемыми положениями принципов.

Долг каждого из нас – уважать Конституцию, реформируя и совершенствуя её в случае необходимости.

Каждая принятая в ходе истории нашей государственности конституция знаменовала собой новую страницу в жизни нашего государства.

Сегодня мы живём в трудные времена. Параллельно со стандартными решениями есть необходимость в принятии нестандартных шагов, чтобы преодолеть существующий многослойный и многокомпонентный кризис.

Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы подготовить необходимую основу для открытия новой страницы в жизни нашего государства. Последние три года сделали более очевидным, что отдельные положения действующей Конституции не предусматривают наилучших решений для быстрого, полноценного и уравновешенного реагирования на все стоящие перед нашей страной и обществом вызовы и кризисы.

Следовательно, осознавая жизненную необходимость Конституции как полноценного для каждого из нас и всей страны документа, существует необходимость совершенствовать её, сделать нацеленной на будущее страны, более созвучной с вытекающими из наших государственных и национальных интересов приоритетами, в то же время, сохраняя безусловную верность закреплённым неизменяемыми статьями Конституции принципам.

Наконец, Конституция должна не только провозглашать эти основополагающие принципы, а также иметь достаточные действенные регулировки для их защиты и воплощения в жизнь.

Работа в направлении укрепления нашей государственности должна быть непрерывной. А сегодня, тем более, мы должны быть едиными, дисциплинированными и трудолюбивыми, должны вооружиться упорством для преодоления трудностей, любовью к Родине и оптимизмом.

Мы должны сделать максимально возможное для сохранения государственности, переосмысления нашей национальной идентичности, определения национальной идеологии и обеспечения достойного будущего для следующих поколений.

Уважение к Основному закону, тем самым обладание своими правами и, в то же время, исполнение своих обязанностей – неотъемлемая часть этих процессов.