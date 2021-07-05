В рамках Фестиваля «Равенна» в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиарова состоялся беспрецедентный армяно-итальянский перекрестный концерт.

Четвертое июля – дата, которую армянская публика будет вспоминать еще очень долго. В нашу страну спустя 20 лет вновь приехал один из самых выдающихся дирижеров современности Рикардо Мути. В рамках крупнейшего фестиваля «Равенна», основанного знаменитым дирижером и его супругой Марией Кристиной Маццавиллани-Мути, в оперном театре в этот день состоялся уникальный перекрестный концерт.

Вместе с Молодежным оркестром им. Луиджи Керубини под управлением маэстро Мути выступили известные солисты: сопрано Нина Минасян, тенор Джованни Салан, баритон Гурген Бавеян, органист Давиде Кавалли. В концерте также принял участие и Государственный камерный хор Армении под управлением Роберта Млкеяна. В концерте были исполнены произведения Гайдна, Моцарта, Шуберта, а также состоялась мировая премьера произведения «Чистилище» Тиграна Мансуряна, который воплотил в музыке одну из частей «Божественной комедии» Данте. Отметим, что нынешнем году в Италии отмечается 700-летие со дня смерти Данте, и фестиваль «Равенна» свои мероприятия приурочил к этой знаменательной дате.

Буквально за три дня до этого концерта, 1 июля, Государственный камерный хор Армении в сопровождении Молодежного оркестра им. Луиджи Керубини выступал в Италии с той же концертной программой памяти Данте: фактически, в течение нескольких дней состоялось два перекрестных армяно-итальянских концерта, которым не смогли помешать ни расстояния, ни ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, ни прочие сложности, возникающие при организации столь масштабных и знаковых мероприятий.

Хотелось бы отметить важную составляющую Фестиваля «Равенна» – его концертные туры под названием «Дороги дружбы», в рамках которых фестиваль посещает пережившие войну города, восстанавливает связи с данными историческими местами и наводит «братские мосты». В этих городах проводятся концерты во имя мира: первый такой исторический концерт состоялся в разрушенном войной Сараево в 1997 году.

Именно в рамках тура «Дороги дружбы» в Армении впервые выступил с концертом маэстро Мути: в далеком в 2001 году, когда наша страна отмечала 1700-летие принятия христианства в качестве государственной религии. К слову, маршруты «Дороги дружбы» никогда не повторяются – это случилось впервые, когда Фестиваль Равенна вновь посетил страну, в которой уже побывал.

Но маэстро Мути так понравилось в Армении, здесь так тепло встретили итальянских гостей, что у них было большое желание еще раз сюда приехать. В итоге в этом году Фестиваль «Равенна» принял у себя армянских музыкантов, а потом вместе с ними приехал в Армению и подарил армянским ценителям высокой музыки незабываемый музыкальный вечер.

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Стоит отметить, что организаторы Фестиваля «Равенна» были очень впечатлены Государственным камерным хором Армении и уровнем концерта. Да и сам маэстро Рикардо Мути высоко отметил совместную работу с Государственным камерным хором Армении и поблагодарил маэстро Роберта Млкеяна. Маэстро также рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с хором, и в беседах с армянским коллективом даже особо подчернул сходство между армянами и итальянцами.

«Вы знаете, что армяне и итальянцы большие друзья, и у нас замечательное сотрудничество – как в музыкальных, так и различных гуманитарных областях», – сказал Рикардо Мути.

Мути также добавил, что Тигран Мансурян – один из величайших композиторов современности и с большой радостью выбрал произведение Мансуряна для дирижирования концертом.