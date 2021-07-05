Пятое июля – День Конституции Республики Армения. Независимая Армения приняла Конституцию в 1995 году, референдум по принятию Основного Закона страны и выборы первого созыва Национального Собрания (ранее законодательный орган именовался Верховный Совет) состоялись в один день.

Обретшая независимость по итогам референдума 21 сентября 1991 года, Армения до 1995 года существовала, не имея Основного Закона. Эти годы были необходимы для формирования в стране новых институтов, создания законодательной базы.

Впоследствии, по странному совпадению, раз в десять лет в аспекте системы управления Конституция подвергалась кардинальному реформированию, фактически раскрывая перед страной новую страницу.

Первой Конституцией РА была провозглашена президентская форма правления. В стране, не имеющей опыта самостоятельного функционирования, была акцентирована роль сильного лидера – президента. Напомним, это были годы правления первого Президента РА Левона Тер-Петросяна.

Именно поэтому ст.49 Конституции образца 1995 года гласит: «Президент Республики Армения обеспечивает соблюдение Конституции, нормальное функционирование законодательной, исполнительной и судебной властей. Президент Республики является гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности Республики».

Обратим особое внимание на второе предложение статьи. Обстоятельство, что, несмотря на дифференциацию ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной, – они фактически контролировались главой государства, долгие годы было лейтмотивом жесткой критики властей со стороны оппозиции.

Президент был наделен правом распустить парламент (правда, после консультаций со спикером и премьером), назначал и увольнял премьер-министра.

И самое главное: будучи гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности республики, Президент в то же время являлся главнокомандующим Вооруженных сил, назначал высший командный состав ВС Армении.

Понятно, что ответственные полномочия были предоставлены Президенту первой Конституцией в силу того, что первый Президент Армении Левон Тер-Петросян был одним из активных инициаторов Карабахского движения, в ходе первой Арцахской войны уже руководил Арменией, прекрасно владел ситуацией как в Армении, так и в Арцахе.

Тогдашняя оппозиция критиковала Левона Тер-Петросяна за единоличное руководство, что, по ее мнению, было узаконено Конституцией.

Конституционной реформой, осуществленной в 2005 году при правлении второго Президента РА Роберта Кочаряна, полностью сохранилось содержание ст.49 первой Конституции. Проще говоря, гарантом территориальной целостности и безопасности страны по-прежнему оставался Президент, что, фактически, предполагает персональную ответственность.

Конечно, Президент остался Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил со всеми вытекающими полномочиями.

По всей вероятности, здесь также приоритетным стало то обстоятельство, что Роберт Кочарян в годы войны возглавлял Комитет обороны Карабаха, был первым его Президентом, прекрасно знал военное дело, владел ситуацией переговорного процесса.

Коль скоро конституционной реформой 2005 года в стране была провозглашена полупрезидентская форма правления, часть полномочий главы государства перешла Национальному Собранию, определенная часть – правительству.

К этим конституционным реформам страна готовилась достаточно долго. В каждом положении проекта Основного Закона оппозиция искала подвох.

Проект был вынесен на референдум, был принят народом и документ нормально функционировал на протяжении десяти лет.

По мнению специалистов, причина заключается в том, что Президент в основном занимался внешней политикой, правительство – экономикой, хотя моральную ответственность за деятельность последнего опять-таки нес глава государства.

Конституционная реформа 2015 года (полностью она вступила в силу в 2018 году) коренным образом изменила систему правления. До сих пор непонятны побудительные причины – почему Армения вдруг решила отказаться от полупрезидентской формы правления и полностью, так сказать, на ходу перейти к парламентской форме правления…

Последней редакцией Основного Закона Президент также декларируется главой государства, однако исключительно следит за соблюдением Конституции. «Президент Республики – глава государства. Президент Республики следит за соблюдением Конституции» (ч.ч.1 и 2 ст.123).

Как видим, из документа исчезли положения о том, что глава государства является гарантом территориальной целостности и безопасности страны. Естественно, нет речи о статусе Главнокомандующего Вооруженными силами. Эта важная гарантия не возложена ни на спикера НС, ни на премьер-министра, как ответственных руководителей парламентской Республики.

Согласно ст.14 Конституции, Вооруженные силы Республики Армения обеспечивают защиты Республики Армения, ее безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Однако последние события, особенно после 12 мая с. г., когда азербайджанские войска вторглись на территорию суверенной Армении, на нашей же территории берут в плен наших солдат, беспрепятственно занимаются скотокрадством – у граждан возникают закономерные вопросы. Даже у той части населения, которая знать не знает и ведать не ведает о существовании с.14 Конституции…

Еще в 2015 году третий Президент РА Серж Саргсян, инициировав Конституционные реформы, которыми руководство страной фактически переходило к обладающему парламентским большинством премьер-министру, заявил, что в случае принятия реформ он не намерен претендовать на пост ни спикера, ни премьер-министра. Впоследствии по неизвестным общественности причинам он выдвинул свою кандидатуру и был избран. Напомним, что уже в полной мере вступила в силу Конституция редакции 2015 года, согласно которой премьер-министр избирался парламентом, а не назначался Президентом. Что имело место затем – прекрасно помним все мы.

Оппозиция обвинила Саргсяна в том, что он «скроил Конституцию на свой размер».

Фактически, сразу после вступления в силу претворение в жизнь положений новой Конституции – переход на парламентскую форму правления, – выпало на долю критиковавшей прежние власти, инициировавшие эту Конституцию, оппозиции – ныне действующих властей.

Рассматривая полномочия, в течение 26 лет возлагавшиеся на главу государства, их передачу другим ветвям власти или полное исчезновение, можно оценить, какие перепады довелось пережить стране.

О необходимости новой Конституционной реформы сегодня в политических кругах говорят все.

Апробацию в течение трех лет действующего Основного Закона страны недавно очень хорошо охарактеризовал Президент Армен Саркисян в одном из своих интервью. Отвечая на вопрос о множестве проблем и необходимости реформ, он метко заметил: «Изменение Конституции. Многие наши проблемы связаны с неправильной Конституцией. С внесением поправок в Конституцию в 2015 году страна стала не парламентской, а премьер-министерской. И вы должны взять на себя ответственность за принятие правильного решения. Согласно действующей Конституции премьер-министр имеет все права, но в основном он никому не подотчетен, он подотчетен только парламенту, то есть самому себе, потому что у него парламентское большинство. Когда нет культуры парламентских институтов – а у нас ее нет, – он не может работать эффективно».