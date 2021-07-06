Конституционный суд Армении 9 июля в устном режиме рассмотрит заявления четырех политических сил, оспаривающих результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Как сообщает официальный сайт Конституционного суда, заседание начнется в 11:00.

Высшей судебной инстанцией принято решение объединить заявления оппозиционных блоков «Армения» и «Честь имею», партий «Пробуждение» и «Армянская Родина» (эти партии не преодолели проходной барьер) об оспаривании результатов выборов, поскольку в них говорится об одной и той же проблеме.

Напомним, что оппозиционный блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, получил 21,09 процентов голосов избирателей и в НС VIII созыва будет представлен 29 мандатами.

Другой оппозиционный блок «Честь имею», возглавляемый экс-директором СНБ Артуром Ванецяном получил 5,22 процента голосов избирателей и в будущем парламенте будет иметь 7 мандатов.

Все заявки будут рассматриваться совместно на одном заседании. Докладчиком по объединенному делу назначен судья Эдгар Шатирян.

Судебное разбирательство по делу будет проходить в устной форме.

Заседание будет проходить в открытом режиме, вход журналистам свободный.