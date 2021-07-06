Власти Азербайджана, особенно в начальный период после войны, либо вообще не сотрудничали с Европейским судом по правам человека по вопросу армянских пленных, либо смотрели на это сквозь пальцы, постоянно нарушая установленные судом решения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на онлайн пресс-конференции заявил представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян.

Представитель Республики Армения в ЕСПЧ отметил, что правительство уже подавало в ЕСПЧ заявления на основании доказательств, циркулирующих в Интернете с начала 44-дневной войны, свидетельств возвращенных пленных и других прямых или косвенных доказательств, призывая принять в отношении Азербайджана промежуточные меры, большинство из которых были удовлетворены ЕСПЧ.

“Посредством этого, конечно, предпринималась попытка получить от Азербайджана юридически обязывающую информацию, и обязать их обеспечить надлежащее отношение к пленным лицам, в соответствии с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свободах, чтобы не нарушались как минимум две ключевые статьи – вторая и третья (право на жизнь и запрет на пытки)”, – сказал Киракосян.

Представитель Армении в ЕСПЧ не припомнил ни одного случая, когда бы азербайджанская сторона не нарушала установленные судом промежуточные меры.

“Подобное поведение Азербайджана привело к тому, что мы попросили суд, чтобы эта структура согласно процедуре, предусмотренной ее правилами, уведомила также и Комитет министров СЕ, который, будучи основным политическим органом в Совете Европы, тоже имеет полномочия по контролю исполнения решений Европейского суда.

Уведомление было сделано, но то, что произошло дальше в Комитете министров, мягко говоря, не удовлетворило, потому что по каким-то причинам, возможно, по политическим причинам, к сожалению, мы не видели обсуждений или результатов по этому вопросу”, – заключил Киракосян.