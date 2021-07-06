Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в связи с кончиной всемирно известного дудукиста Дживана Гаспаряна выразил свои соболезнования.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью узнал о смерти всемирно известного дудукиста Дживана Гаспаряна.

В течение всей своей творческой деятельности мастер распространял славу армянского дудука по всему миру, выступая на многих престижных сценах, представляя армянские звуки в известных фильмах, сотрудничая с известными композиторами и всемирно известными музыкантами.

Весь наш народ и музыкальная общественность всего мира, в числе великих деятелей мирового искусства, ценили Дживана Гаспаряна, которым мы гордились и воодушевлялись, как интеллигента и исключительного образа армянина.

Слушая исполнение Дживана Гаспаряна, Уильям Сароян сказал: «Дорогой Дживан, это не музыка, а молитва». Молитвы мастера навсегда останутся в сердцах и воспоминаниях не только армян, но и ценителей искусства всего мира.

Разделяю горе его семьи, коллег, поклонников. Дорогой Мастер, покойся с миром».