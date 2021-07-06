Вчера в Степанакерте завершилась трехдневная конференция под названием «Tech Week Artsakh 2021»

Целью организаторов мероприятия стартовавшего 3-го июня было объединить важнейшие армянские ИТ-события в одном месте, создание новых команд в Арцахе и вооружение людей знаниями, навыками, новыми возможностями, а также развитие потенциала в молодых специалистах. Еще одна цель мероприятия – равномерное развитие областей.

В этом году эпицентром технологических встреч стал город Степанакерт.

В данном мероприятии участвовали около 1500 человек, более 400 из которых прибыли из Армении. На конференции со своими докладами выступали представители известных ИТ-компаний.

Среди спикеров был также глава администрации президента Арцаха Артак Бегларян. Госминистр выступил с приветственной речью на открытии конференции, поблагодарив организаторов за то, что они приняли его предложение и провели это крупное технологическое мероприятие в Арцахе.

Другой спикер Татев Мкртумян, которая занимает должность специалиста по связям с общественностью в именитой ИТ-компании Disqo, поделилась с “РА” своими впечатлениями и мыслями относительно прошедшей конференции.

Татев Мкртумян отметила, что конференция «Tech Week Artsakh 2021» способствует решению сразу нескольких важнейших проблем и задач которые стоят перед армянскими ИТ-компаниями и нашей страной в целом. Она уверена, именно с помощь таких мероприятий можно децентрализовать ИТ-сферу в Армении, выявить новых талантливых специалистов, развить инфраструктуру в областях.

В рамках конференции Татев выступила с докладом на тему: «Гуманитарии в ИТ: что можно сделать без технического образования?».

Посыл ее доклада в том, что для того чтобы работать в сфере ИТ не обязательно быть программистом, ИТ-компании не меньше нуждаются в менеджерах и контент-райтерах.

Таким образом пройдя соответствующие курсы квалификации человек с гуманитарным образованием может легко стать незаменимым для компании работающей в сфере информационных технологий.

Надо отметить, что в течение трехдневной конференции также прошли конкурсы «Хакатон» и «Кориз», Татев довольно позитивно высказалась на этот счет и отметила их мотивирующий эффект.

Следующим городом для проведения «Tech Week» в 2022 году выбран Гюмри. Организаторы решили, что уже тогда, в Гюмри можно будет подытожить результаты Арцахской конференции, понять степень ее продуктивности, оценить релевантность коллабораций и инвестиций за год.