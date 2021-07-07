Турция с удовольствием приняла предложение США взять после вывода американских войск из Афганистана под контроль аэропорт Кабула. Если только Эрдоган сам не уговорил Байдена передать ему эту миссию, нарисовав, как он это умеет, радужные картины своей деятельности во благо и ради мира в регионе и во всем мире, борьбы с терроризмом и пр.

Во всяком случае, так готовность Турции обеспечить безопасность международного аэропорта в Кабуле представляют проправительственные турецкие эксперты. Анкара выставила перед Вашингтоном лишь одно условие – США должны будут оказать ей «дипломатическую, материально-техническую и финансовую поддержку».

Международный аэропорт, любой – это стратегический объект, позволяющий контролировать коммуникации, прилегающую инфраструктуру, прибывающие и убывающие потоки, маршруты и т.д. В т.ч.- наркотрафика, важным источником которого считается Афганистан.

Не исключено, что турецкий контроль над аэропортом Кабула выйдет далеко за его границы. То бишь – пойдет процесс традиционной для Анкары ползучей оккупации.

Для Турции миссия в Афганистане – прекрасная возможность улучшить пошатнувшиеся было (или якобы пошатнувшиеся) после истории с покупкой российских С-400 отношений с США и НАТО.

Кроме того, вхождение в Афганистан позволяет Анкаре еще ближе подобраться к странам Центральной Азии, в которых она в своих пантюркистких мечтах стремится закрепиться и с которыми давно развивает ряд интеграционных проектов и налаживает военно-политическое взаимодействие.

Укрепление Турции в странах Центральной Азии будет означать вытеснение из этого региона России и перетягивание в свою орбиту стран-членов ОДКБ – Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Выполнима ли миссия?

Под борьбой с терроризмом Турция, видимо, имеет в виду миссию по нейтрализации группировки “Талибан”. В отличие от афганского правительства, приветствовавшего миссию Турции, талибы, установившие контроль над существенной частью на севере страны, объявили турок оккупантами. В вопросе талибов Анкара рассчитывает на поддержку имеющего на них влияние Пакистана. Пакистан, в свою очередь, заинтересован в помощи талибов в установлении своего контроля в Афганистане, а не в зоне влияния Индии.

С другой стороны, “Талибан” может стать рычагом давления на Россию, Китай, Индию и Иран. ТГ-канал “Миротворец”, обращая внимание на то, что армия Афганистана не сопротивляется талибам и спокойно сдает им оставленные американцами оружие и технику, выражает убеждение, что между США и “Талибаном” существуют тайные договоренности, что Турция будет куратором “Талибана”, а помогать ей в этом будут Пакистан, Венгрия и, возможно, Азербайджан, военнослужащие которого и так охраняют аэропорт Кабула вместе с турецкими, а информации о выводе азербайджанского контингента из Афганистана не было.

По прогнозам американской разведки, действующее афганское правительство потерпит крах уже через полгода, президент Ашраф Гани будет вынужден бежать из страны.

США уже обсуждают с Узбекистаном и Таджикистаном, а также другими странами региона возможности в сфере будущего военного взаимодействия после вывода американских войск из Афганистана, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Отвечая на вопрос, собираются ли США размещать военные базы в Узбекистане и Таджикистане после вывода войск из Афганистана, он отметил, что Пентагон вместе с Госдепартаментом ведет переговоры с соседними странами на предмет того, какие будущие возможности могут там существовать.

К Таджикистану, Казахстану и Узбекистану США обратились с просьбой временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американской стороне во время ее кампании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Данное соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества США со странами Средней Азии. Оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования.

По словам источников, в Вашингтоне настаивают на том, чтобы власти данных государств позволили проводить разведку с их территории. Это соглашение может быть выгодно для обеих сторон, так как боевики радикального движения «Талибан» продвигаются все дальше.

На сегодняшний день они уже подошли к границам Таджикистана и Узбекистана. На территории Таджикистана уже находится более 1,5 тыс афганских беженцев.

Эксперты говорят об угрозе гражданской войны и ускорении радикальной исламизации населения среднеазиатских стран. А это чревато наплывом беженцев в Россию, где и без того находятся сотни тысяч граждан этих республик, ростом исламского терроризма, увеличением потока наркотиков и т.д.

Москва заявляет, что не склонна драматизировать ситуацию и пока не намерена отправлять в Афганистан воинский контингент. Помощь в случае обострения обстановки на границе может получить Таджикистан, где расположена 201-я военная база российской армии, на которой дислоцируются, по одним данным, более шести, по другим – около трех тысяч военнослужащих. В состав базы входит авиагруппа вертолетов Ми-8 и Ми-24, базирующаяся на военном аэродроме “Айни” неподалеку от Душанбе.