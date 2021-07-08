После двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусом, на Лазурном берегу Франции вновь открылся уже 74-й по счету Международный Каннский кинофестиваль. Примечательно, что самый престижный мировой киносмотр за свою историю отменялся только один раз — из-за Второй мировой войны — и остановлен один раз в мае 1968 года.

Национальный киноцентр Армении в этом году не остался в стороне от главного события мирового кинематографа. С 6 по 15 июля отечественный киноцентр со своим онлайн-павильоном дистанционно принимает участие в работе ежегодного кинорынка Marche du Film, проводимого в рамках Каннского кинофестиваля. Об этом «РА» сообщила пресс-секретарь Национального киноцентра Армении Рузанна Багратунян.

По ее словам, старейший и крупнейший в мире кинорынок по дистрибуции, продаже и прокату фильмов в 2021 году будет работать в гибридном (смешанном) режиме: участники могут присутствовать на рынке или работать удаленно. В этом году Армения выбрала формат онлайн-участия, для чего рабочая группа за очень короткий период времени создала отдельную онлайн-страницу (павильон) на веб-сайте Marche du Film.

Ответственные лица Национального киноцентра Армении посчитали, что участие Армении в Каннском кинорынке обязательно и важно. Однако из-за сложной ситуации в стране (послевоенной и финансовой) было принято решение об онлайн-присутствии на кинорынке в 2021 году. Финансовые расходы, связанные с размещением интернет-страницы, онлайн-павильоном и онлайн-каталогом в Marche du Film, покрыло Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Отметим, что армянская площадка на Marche du Film предоставит возможность аккредитованным специалистам каннского кинорынка познакомиться с армянским кинопродукцией, а также установить прямой контакт с создателями фильма посредством обратной связи и информации, размещенной на онлайн-платформе.

Армянская онлайн-страница (павильон), размещенная на сайте Marche du Film, активной ссылкой одновременно связана с официальными сайтами Национального киноцентра Армении и CINANDO.

Армянская страница имеет несколько разделов, в том числе и обширный Каталог фильмов, получивших поддержку от Национального киноцентра в 2020-2021 годах: 73 короткометражных, полнометражных, анимационных фильма, находящихся в различных стадиях производства.

В разделе «Армянские фильмы» включено 12 полнометражных (завершенных) картин и работ, находящихся на этапе постпродакшн. На странице также есть разделы «Армянские фестивали», «Кинонаследие», «Достопримечательности Армении» (локации).

Также отметим, что каталог, созданный для кинорынка, полностью интерактивен. Онлайн-страницей могут пользоваться только лица, аккредитованные на Каннском кинорынке – специалисты по продажам, дистрибьюторы и т.д.